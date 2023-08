Mujer revela que es una "mamá floja que se queda en casa": su razón causa debate en TikTok

En TikTok existen miles de mamás que muestran la rutina que tienen como amas de casa desde que se levantan por la mañana, hasta que se acuestan por las noches.

Muchas de ellas incluso dan tips de limpieza o de maternidad a sus seguidores, pero una mujer llamada Amanda Rose resultó ser muy diferente.

Mamá admite en TikTok que limpia solo una vez al día y crea polémica viral

Desde hace tiempo en su cuenta @_amanduhh__ comenzó a hacer parodias de diversos temas o compartir recetas de cocina; no obstante, por lo que realmente se hizo viral fue al asegurar que es una "mamá floja" con dos hijos.

En sus clips filma cómo son sus días siendo " ama de casa perezosa" y muestra a sus seguidores lo desordenado que es todo su hogar al despertar, pero principalmente la cocina.

La razón de que se levante y su casa sea un desastre es que es una persona que no le gusta mucho hacer el aseo por lo que solamente limpia de arriba a abajo una vez al día, es decir en las mañanas, y no tiene ningún problema en irse a dormir sabiendo que su hogar está sucio al final del día.

"Comida dejada por todas partes, cena de la noche anterior, desayuno de la mañana anterior y basura dejada por todas partes.Quizás te preguntes cómo diablos dejaste que se pusiera tan mal. Si soy completamente sincera, realmente no limpio mis cosas y tengo dos hijos. Así que puedes imaginar el desastre. Hay algunas personas que simplemente no pueden irse a la cama sin que su casa esté limpia”.



Sus clips donde se le puede ver limpiando las áreas de su casa acumularon una gran cantidad de views y en los comentarios, hubo una clara división en su estilo de vida.

A pesar de que fue criticada, muchas mujeres defendieron a la tiktoker

Primero, estuvieron aquellos que la criticaron duramente por dejar la casa sucia todos los días y hasta la señalaron como una mala madre que no se preocupa por su familia, más bien solo por dormir.

"¿Qué le pasa? una ama de casa no puede dejar la casa así, muy mal", "Está bien que no te guste hacer el aseo, pero parece que vives en un basurero", "Veo el video y solo pienso...NO", "No me imagino cómo estarán los pobres niños viviendo ahí", "Si limpia así no me sorprendería que fuera mala madre" y "Mejor admite que solo limpias una vez para poder dormir todo el día", fueron algunos de ellos.



Muchos otros usuarios de la plataforma aseguraron que esto es más normal de lo que parece y ellos también hacen lo mismo, ya que es difícil mantener la casa limpia todo el tiempo.

"Ser madre es algo cansado y que no tienes tiempo ni para tomarte un cafecito tranquila, yo la comprendo y a pesar que hagas todo vuelve a lo mismo ", "No entiendo porqué se enojan, esto es muy normal, yo hago lo mismo", "Me encanta esto, es tan fácil atrasarse en las tareas de limpieza y no deberíamos sentirnos mal o avergonzados por ello", "Ella no es una mamá perezosa, es la realidad, ¡no se acaba nunca!" o "No creo que me haya identificado con alguien tanto como tú", es como la defendieron.



Amanda admitió que solo hace el que hacer una vez al día porque no le gusta estar con la escoba a todas horas y además prefiere pasar más tiempo con sus hijos.

“Siento que si tuviera que limpiar constantemente durante todo el día, en eso consistiría mi día. Sí, soy una madre que se queda en casa, pero no soy una sirvienta. Limpiar es el deber de ser una madre que se queda en casa y yo estoy limpiando, pero solo haré una gran limpieza y luego dejaré que mis hijos lo arruinen todo el día otra vez", es otra declaración que dio en TikTok.

