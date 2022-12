Albañil se equivoca, pinta una casa que no debía y recibe reclamo: video explota en TikTok

Cada día se publican videos nuevos que tienen que ver con pequeños accidentes y grandes consecuencias, exactamente como la influencer que pagó por error un sillón de 100 mil dólares .

Albañil pinta la casa equivocada y recibe regañó: video se hace viral en TikTok

Ahora, podrás conocer la historia de cómo un tiktoker enfrentó a un albañil por pintar la casa equivocada, después de que supuestamente lo había contratado para arreglar la suya.

El afectado y quien grabó toda la situación fue el creador de contenido conocido como Antofat, el cual tiene más de 500 mil seguidores.

Él radica en Perú y de acuerdo a su video, logró captar cómo el albañil que estaba trabajando para él se encontraba pintando una casa de dos pisos; sin embargo era la incorrecta, lo cual hizo que de inmediato fuera a pedir una explicación.

"Oye, no. Amigo, ¿qué estás haciendo? Amigo, esta no era la casa. Al frente a la esquina, te estoy diciendo, mi casa es esta", señaló el tiktoker, mientras el albañil indicó que había recibido la autorización de quien alquila los andamios para pintar la casa del vecino.



Ante la confusión, el trabajador preguntó consternado quién le iba a pagar el trabajo que ya había realizado y el tiktoker respondió: “Yo no sé, ese no es mi problema".

Internautas tuvieron opiniones divididas respecto a la situación

Dicho momento se hizo viral con más de 3 millones de views y desató diversos comentarios diferentes (cosa que le pasó a la joven que recibió dos dólares de propina en un restaurante ).

Primero estuvieron aquellos que estaban a favor de la actitud de Antofat tras ver el error que había cometido el hombre.

"Yo también le hubiera dicho al albañil que no le pagaba", "100 por ciento error del albañil", "Yo estaría más molesto si veo algo así" o "Firme para no pagarle, muy bien", fueron algunas expresiones.



Después, se manifestaron aquellos que creían que no fue culpa del albañil.

"Eso le pasa por no supervisar el albañil hizo lo que le dijeron", "Seguro no le dio las indicaciones bien y se anda quejando", "Muy mal el otro por no querer pagarle no fue su culpa" y " Aquí estamos del lado del albañil", resultaron ser otras maneras de expresarse de los internautas.



Una minoría sospechó que todo se trataba de una simple broma, lo cual fue confirmado hasta que el tiktoker subió más videos con el mismo albañil y otros compañeros que se encontraban terminando de pintar la casa del vecino.