Para que tu niña interior sea feliz: Así luce la casa Polly Pocket de tamaño real de Airbnb (fotos)

Este 2024, Polly Pocket celebra su 35 aniversario con un homenaje muy especial a la nostalgia de los años 90. La famosa muñeca, conocida por su tamaño miniatura y sus coloridos mundos compactos, decidió abrir las puertas de su casa.

En colaboración con Airbnb, Polly transformó su emblemático hogar de dos pisos en una experiencia única que promete llevar a sus huéspedes de vuelta a su infancia. Esta colaboración no solo es un tributo a la icónica muñeca, sino también una celebración de una era que marcó a toda una generación.

La casa de Polly Pocket está ubicada en Littleton, Massachusetts.

¿Dónde está la casa en tamaño real de Polly Pocket?

Para celebrar sus más de tres décadas de aventuras, Polly Pocket se convierte en la anfitriona de su emblemática casa-cofre. Ubicada en la ciudad de Littleton, Massachusetts, la estructura de tamaño real cuenta con una altura de 42 pies.

Vueta con una casa de campaña muy al estilo Polly Pocket.



La casa no solo es impresionante por su tamaño, sino también por los detalles minuciosamente diseñados que capturan la esencia de los años 90. Con el propósito de redefinir el concepto de “pequeño pero poderoso", la construcción está decorada con elementos que evocan esa época dorada.

Los invitados podrán explorar el armario lleno de ropa oversized, usar los accesorios retro, y zapatos deportivos vintage

El clóset tiene varias prendas de tamaño real que los huéspedes podrán probarse.



Los afortunados que logren reservar una estancia en la casa de Polly podrán disfrutar de una serie de actividades diseñadas para revivir la década de los 90, que van desde preparar un picnic con bocadillos típicos de la época hasta hacer pulseras de la amistad.

Cada detalle está pensado para sumergir a los huéspedes en un mundo lleno de recuerdos. Las habitaciones incluyen una sala de estar, perfecta, para disfrutar de una película con palomitas y cojines esparcidos por todo el lugar, un sofá cama, y en una tienda de campaña a solo unos metros de la casa donde los huéspedes podrán dormir.

La sala de estar de la casa-cofre de Polly Pocket.



Además, la casa cuenta con áreas temáticas que permiten a los visitantes explorar y redescubrir los pequeños detalles que hicieron a Polly Pocket tan especial.

Aunque la experiencia de alojarse en la casa de Polly Pocket está creada para quienes crecieron en los 90, las nuevas generaciones tendrán una oportunidad única para descubrir y apreciar el encanto de esa época. La mezcla de nostalgia y novedad crea un puente generacional, que permitirá que tanto adultos como niños y jovenes puedan divertirse en esta experiencia compartida.

Los invitados podrán hacer uso de los accesorios de la popular muñeca.



A través de esta experiencia, Polly Pocket ha logrado reconectar emocionalmente con una audiencia que anhela revivir los momentos felices que vivieron al lado de este popular juguete.

Esta estrategia no sólo reintrodujo a la muñeca y a su mundo miniatura al mercado, también fortaleció y reafirmó su presencia en la cultura popular actual.

La estructura está en medio del bosque.



Al abrir su hogar, Polly Pocket no solo ofrece un viaje al pasado, también un recordatorio de cómo los juguetes pueden influir en nuestras vidas y recuerdos, trascendiendo el tiempo y uniendo generaciones bajo un mismo sentimiento de nostalgia y cariño.