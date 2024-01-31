Entretenimiento

Descubren 18 agujeros negros que devoran estrellas cerca de nuestra galaxia: ¿Son un peligro para la Tierra?

Los científicos tuvieron que hacer un cambio de estrategia para detectar estos eventos y recurrir a archivos de un telescopio satelital de la NASA

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

T3HQV8VPH-U7LUFUY90-82a6e4d2832c-512.jpg
Por:
Tania Caballero.
Video Los ovnis sí existen: todas las veces que el gobierno lo ha confirmado y cómo nos protege de ellos

Científicos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) dieron un giro a su investigación al observar la banda infrarroja de los agujeros negros y buscar en los archivos de la misión NEOWISE de la NASA, descubiendo 18 ocasiones en las que una estrella cercana ha sido arrastrada y destrozada por agujeros negros masivos que se alimentan de éstas.

Este fenómeno ha sucedido en diferentes galaxias cercanas, pero ¿esto tiene alguna implicación para nuestro planeta?

PUBLICIDAD

¿Cómo detectaron los astrónomos que las estrellas estaban siendo devoradas por agujeros negros?

Los astrónomos ya habían estudiado 'eventos de disrupción de marea' (TDE), por medio de estallidos característicos en las bandas ópticas y de rayos X, revelando más de una docena de eventos en los que se destruyeron estrellas.

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop

Pero, recientemente, un equipo del MIT presentó en la revista 'Astrophysical Journal' nuevos TDE que permanecían hasta ahora ocultos y fueron descubiertos gracias a la observación de la banda infrarroja (lo cual no se había hecho antes), pues éstos pueden generar radiación, particularmente, según explican los científicos, en las galaxias que contienen mucho polvo cósmico, donde un agujero negro central está rodeado de desechos.

Este polvo estelar, normalmente, absorbe y oscurece la luz óptica y de rayos X, se calienta y produce una radiación infrarroja indetectable.

Megan Masterson, estudiante de posgrado en el Instituto Kavli de Astrofísica e Investigación Espacial del MIT, se dio cuenta junto con su equipo de muchas más TDE de las descritas hasta el momento, al observar esta franja infrarroja, en las diferentes galaxias donde se ocultaban estos eventos, descubriendo 18 más en galaxias cercanas distintas.

La galaxia andrómeda se podrá observar a simple vista en noviembre de 2023
La galaxia andrómeda se podrá observar a simple vista en noviembre de 2023
Imagen Getty Images


Este descubrimiento acerca un poco más a los astrónomos a comprender el funcionamiento de los agujeros negros, los cuales ahora sabemos que se alimentan activamente.

Después de este primer acercamiento, los investigadores buscaron en observaciones de archivo tomadas por NEOWISE (la versión renovada del Explorador de reconocimiento infrarrojo de campo amplio de la NASA, un telescopio satelital lanzado en 2009), descubriendo otros tantos.

Imagen The Grosby Group

¿Estos agujeros negros insaciables son un peligro para la Tierra?

A través de observaciones infrarrojas, ya se ha detectado el agujero negro más cercano a nuestra galaxia, aunque no representa un peligro para nuestro planeta por tres razones: la lejanía, el tamaño y el hecho de que sólo se alimenta de gas, estrellas y polvo cósmico, hasta donde se sabe.

Imagen Event Horizon Telescope
Relacionados:
EntretenimientoCienciaEspacio exterior

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD