TikToker se disfraza de 'La Monja' y aterra a personas en el cine: broma se hace viral

Sin lugar a dudas, TikTok se ha convertido en el epicentro de la creatividad y la diversión en línea, y es hogar de innumerables videos virales que entretienen a millones de usuarios en todo el mundo.

Entre esos videos, uno que ha estado circulando es la ingeniosa y aterradora broma que el usuario @imprincedeguzman compartió en el estreno de 'La Monja 2', dejando a todos en estado de shock y risas en igual medida.

Tiktoker asiste vestido de Valak a ver 'La Monja 2'

La historia se desarrolla en un cine, específicamente durante una proyección de la nueva película de la saga de 'El Conjuro', que ya de por sí está siendo todo un éxito en todo el mundo por sus momentos espeluznantes y dando de qué hablar en redes sociales.

Sin embargo, lo que sucedió en esta ocasión llevó el miedo a un nivel completamente nuevo. @imprincedeguzman, un popular tiktoker famoso por sus impresionantes caracterizaciones de personajes del ánime y la cultura pop, decidió darles una experiencia inolvidable a los asistentes.

Vestido como Valak, uno de los demonios protagonistas más poderosos de la saga, el cosplayer esperó pacientemente a que los espectadores entraran en la sala de cine mientras él hacía su entrada triunfal. Su apariencia fiel al personaje de la película, con su rostro pálido y aterrador, su hábito y su maquillaje impresionante, generó un miedo instantáneo en el público.

Las reacciones de los asistentes fueron épicas y dignas de un video viral. Algunos gritaron, otros saltaron de sus asientos y hubo quienes estuvieron a punto de lanzar sus palomitas al aire en su pánico momentáneo, pero, además de causar terror, también logró sacar carcajadas de todos los presentes.

El video capturó estas increíbles reacciones, y rápidamente se volvió viral en TikTok. En cuestión de horas, acumuló cientos de miles de visitas y likes. La gente no podía dejar de comentar sobre lo hilarante y espeluznante que fue esta broma de Valak en el cine.

"Lo bueno es que las palomitas estaban tapadas", "Yo como soy miedoso no iría", "Lo más impresionante es que a nadie se le caen las palomitas", "Los asiáticos son demasiado decentes. Pasa aquí y todavía se escucharían los gritos", "Agradezco ser pobre y no poder ir al cine a verla", "No sé cómo hacen para pasar así como si nada", se lee en los comentarios.

La popularidad de @imprincedeguzman ha aumentado aún más gracias a esta hazaña. Sus caracterizaciones icónicas de personajes de películas, ánime y cultura pop le han ganado una base de seguidores leales que siempre están emocionados por sus nuevos videos y trucos; sin embargo, este episodio particularmente escalofriante lo ha catapultado a un nuevo nivel de reconocimiento en la comunidad de TikTok y si quieres seguir su trabajo no dudes seguirlo en TikTok.