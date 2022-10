Abuelito de 100 años visita Disneyland gracias a que un desconocido lo invitó: volvió a ser niño

Gracias a TikTok, los abuelitos han capturado la atención del público ya sea por su carisma o por su manera de reaccionar ante ciertas situaciones. Uno en especial, se volvió la nueva sensación en la red social debido a que experimentó una visita inesperada a Disneyland cumpliendo un sueño de toda su vida.

Abuelito se hace viral al ser invitado a Disneyland por un desconocido

Isaiah Garza es un famoso creador de contenido que, desde su debut, se ha dedicado a cambiar la vida de algunas personas en situación de calle al proveerles comida, dinero o algo que ellos necesiten de manera específica.

Con más de 7 millones de seguidores, el tiktoker se ha ganado el cariño del público por sus historias y la manera en que logra poner una sonrisa genuina en los demás.

Para darle un giro a su canal, el joven decidió esta vez hacer feliz a un hombre de 100 años de edad al invitarlo a pasar un día en Disneyland.

"Perdón por molestarlo, he tenido un día muy duro y quería saber si usted iría a Disneylan conmigo", fue la manera en que lo invitó.



Al lanzar la pregunta el abuelito quedó sorprendido y no podía creer lo que estaba pasando; no obstante después se le comenzó a ver feliz dentro de las instalaciones del parque.

Isaiah y el veterano de quien se desconoce su nombre, tuvieron un día mágico al tomarse fotos con personajes de Disney, disfrutar de snacks, ver el famoso castillo, usar un par de orejas de Michey e incluso, subirse juntos a juegos mecánicos, cosa que no había hecho el abuelito en 50 años.



El tiktoker reveló que fueron los mejores amigos por todo un día y la felicidad del señor era más que evidente, pues jamás dejó de sonreír, levantar los brazos e incluso, bailar en su silla de ruedas.

El video del abuelito veterano provocó lágrimas en TikTok

Al preguntarle cómo se sentía al estar en Disneyland ese día, el veterano de 100 años confesó que era un momento muy especial, pues creía que su vida se había acabado y al final, brotaron lágrimas de sus ojos.





"Oh Dios mío, este es uno de los mejores días de mi vida. Siento que estoy soñando o algo así, pensé que mi vida se había terminado. Recordaré este día por un largo tiempo, no sabes cuánto aprecio esto, en verdad no lo sabes".



El video publicado el pasado 26 de septiembre alcanzó más de 3 millones de likes y una enorme cantidad de comentarios donde los usuarios de TikToK afirmaron lo conmovidos que quedaron y algunos no pudieron evitar llorar.

"Fue hermoso de ver, hasta terminé llorando", "Eres un gran ser humano por llevarlo, no puedo evitar llorar de felicidad", "Estoy sollozando, en verdad no puedo creer su reacción", "Esto hizo que mi corazón se derritiera. Gracias por llevarlo a Disneyland", o "Ahora estoy llorando y no lo vi venir", fue como se expresaron los internautas.