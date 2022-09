Le regaló a su mamá la muñeca que siempre quiso cuando era niña: su reacción conmovió a TikTok

Los videos de sorpresas en TikTok pueden provocar risas o bien, ser tan conmovedoras que hacen brotar las lágrimas de los internautas. Quien decidió hacer uno de estos clips fue Gilberht Velasco, un joven latino que buscó asombrar a su mamá con un regalo muy especial.

Mamá recibe una muñeca muy especial y el momento se viraliza en TikTok

El colombiano compartió el pasado 19 de septiembre en su cuenta @gilberhtdiaz, que su mamá deseó durante toda su infancia una muñeca especial, pero al vivir en la pobreza no podían darle una.

"Mi mami me contaba que cuando era niña, mis abuelos no tenían para comprarle una muñeca. Así que recortaba la figura de Pastas La Muñeca y con ella jugaba. Quería darle una linda sorpresa y le di el regalo", fue parte de la narración que acompañó el video.



Dicho juguete que se encontraba en una bolsa de regalo, que al ser visto por la señora, hizo que comenzara a llorar. En el título del video, Gilberht explicó que la muñeca de cabello azul es el logo de una reconocida marca de pastas local y después de 68 años, su madre por fin pudo tener este objeto en sus manos, lo cual la hizo muy feliz.

"Muchas gracias mami por darme todo lo que a ti te falto, te amo", es como terminó el video.

La reacción de la señora hizo que los interneutas se conmovieran y lloraran

No pasó mucho tiempo para que el TikTok se volviera viral y lograra más de 2 millones de vistas, además de alrededor de 200 mil likes. Y la sección de comentarios se llenó de mensajes postivos por la acción del joven, y algunos revelaron que ellos también terminaron llorando por la historia.

"La que llora no es ella, es su niña interior. Lloré mares con esto", "Me salieron las lágrimas al ver su carita", "Qué hermoso gesto, ella se ve muy feliz", "No estoy llorando, tú estás llorando" y "Cómo llorar en menos de 15 segundos", fueron las palabras de los interneutas.



Una cosa curiosa es que algunos compartieron que ellos hicieron lo mismo que la señora en su infancia, es decir, recortar imágenes para jugar con ellas.

"Yo también las llegué a recortar las figuras para jugar", "Me hiciste recordar mi hermana y yo recortábamos los juguetes de las revistas y con eso jugábamos", "Recuerdo que yo recortaba muñequitas o fotografías de las revistas y con ellas jugaba, era tan divertido", o "Mi mamá igual me contaba lo mismo, como no tenían dinero tenía que ingeniárselas para jugar", fueron otros puntos de vista.

La señora recibió otra sospresa además de la muñeca que deseaba en su infancia

En un segundo video, Gilberht Velasco agradeció a todos por hacer viral el TikTok y su cálidas palabras, pues la empresa La Muñeca, los contactó vía Instagram para programar un recorrido en una de sus fábricas.

"Gracias a cada uno de ustedes por demostrarnos tanto cariño y respeto en sus comentarios. Pastas La muñeca logró comunicarse con nosotros y nos invitó a un día completo en la planta de producción de Cali. Estoy muy feliz de hacer realidad el sueño de mi mamá".



Hasta ahora el tiktoker aún no ha confirmado cuando harán dicha visita, pero aún así, quienes quedaron encantados con la historia pidieron que también haga un video cuando asistan el lugar porque desean ver de nueva cuenta a su mamá feliz.