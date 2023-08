Grupo de abuelitas cumple su sueño de celebrar sus XV años que nunca tuvieron en su juventud

Miles de niñas crecen con la ilusión de poder celebrar su fiesta de XV años junto a familiares y amigos mientras portan un hermoso vestido y realizan algún baile con sus chambelanes ; no obstante, no todas lo logran debido a la difícil situación económica en la que crecieron.

Abuelitas celebran sus XV años gracias a un centro comunitario: historia se hace viral

Si bien muchas personas se resignaron a celebrar este importante momento, gracias al United Community Center de Milwaukee en Estados Unidos, 15 mujeres de la tercera edad lograron cumplir este sueño con el cual demostraron que todo es posible.

La agencia de servicios que se encuentra activa desde la década de los 70 y se dedica a transformar las vidas de los hispanos, organizó una fiesta de XV años el pasado 28 de julio para aquellas damas que nunca pudieron festejarlo.

Cada una portó un vestido que ellas mismas cosieron, una tiara y como accesorio un ramo de flores, el cual no soltaron en ningún momento.

Las 15 abuelotas se mostraron plenamente contentas y expresaron que la celebración se sentía como un "sueño hecho realidad", debido a que jamás pensaron recibir una sorpresa así.

"Estoy muy feliz. Me siento como una niña", Lo que no pude tener en mi juventud, lo estoy teniendo en mi edad adulta”, "Mi mamá era mamá y papá y no tenía los recursos, entonces no se pudo", "Es un regalo sentía que estaba bailando en las nubes" o "Es hermoso sentir que un sueño que he tenido toda la vida se logró", fueron algunas declaraciones de las señoras.



En la página de Facebook oficial del United Community Center se esclareció que incluso miembros del Departamento de Policía de Milwaukee tomaron el papel de chambelanes para acompañar a las señoras adultas y por supuesto, bailar el vals con ellas.

Todas las festejadas se divirtieron a lo grande y el momento quedó inmortalizado con algunas fotografías donde se puede ver a cada una disfrutar a su manera la fiesta de XV años.

La historia fue retomada por diversos medios de comunicación locales, quienes se encargaron de esparcir el acontecimiento a todo el mundo y como era de esperarse, los internautas no tardaron en halagar a las abuelitas por lucir hermosas y radiantes con sus vestidos llenos de brillo.

"Qué hermoso detalle, lucen todas sensacional", "Parecen princesas", "Qué increíble la fiesta luce espectacular", "Qué adorable parece que tuvieron un momento de ensueño", "Nunca es tarde para hacerlo. Felicidades", "Se lo merecen muchas felicidades, la vida es una sola y muy corta", "Sus rostros dicen por sí solos lo muchos que lo disfrutaron" o "La historia más tierna que leí hoy", fueron algunos comentarios.



¿Tú qué opinas sobre la estas abuelitas que festejaron sus XV años sin importar su avanzada edad? Cuéntanos en los comentarios.

