Señora de la limpieza se vuelve viral al bailar en el trabajo de sus sueños: "Sacó los pasos prohibidos"

Una 'señora de la limpieza' fue captada en video bailando en una fiesta de espuma en un hotel cerca de la playa y se volvió viral en TikTok.

El clip cuenta ya con más de 25.9 millones de reproducciones, 3.2 millones de 'me gusta' y miles de comentarios.

¿Cómo es el video en que la 'señora de la limpieza' está bailando en el 'trabajo de sus sueños'?

Fue la usuaria de TikTok Fernanda Cavazos (@fernandacavazos), quien subió las imágenes de una mujer de intendencia bailando durante una fiesta de espuma en un hotel de Cancún, cerca de la playa, de la cadena RIU.

La señora se encuentra vestida con el uniforme, que incluye playera y bermudas caqui, un mandil café y calcetines y tennis negros. Se la ve con un jalador intentando quitar la espuma, procedente de la alberca, de la pista de baile, quizás para evitar accidentes, mientras las burbujas de jabón seguían volando por los alrededores.

Mientras hace su labor, la señora comienza a bailar, primero sola y luego con toda la actitud con los asistentes a la fiesta, quienes se asombran con su ritmo y la invitan a seguir moviéndose.

En la descripción del video, Fernanda Cavazos escribió: "Como cuando tienes el trabajo de tus sueños".

Después de esta experiencia, la usuaria subió un video más en el mismo hotel, donde la misma señora tiene puestos unos lentes de luz y baila rítmicamente sosteniendo su jalador, junto a varios bailarines que dan un espectáculo frente a la alberca. En el título que acompaña el clip, dice: "Cuando mi jefa se va de vacaciones. Yo en el trabajo:"

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok al ver el video de la 'señora de la limpieza bailando'?

Los internautas aplaudieron la actitud de la mujer e incluso pidieron que al mismo video se le pusiera el audio viral de 'Mi primera chamba' y aunque pocos aseguraron que se trataba de una estrategia publicitaria, lo cierto es que alegró mucho a todos los que lo vieron.

"Tiene la mejor vibra", "Con todo en la party", "Me encanta la señora yo estuve en la misma fiesta, se robó el show", "Sacó los pasos prohibidos", "Ella era la sensación de la pool party", "Baila, pero no deja de hacer su tarea", "Me equivoqué de trabajo", "Que la hagan anfitriona", "Ella se la pasa mejor y de a gratis", "Tan linda y con su ritmo pegajoso", "Ella con todo el flow", expresaron algunos.