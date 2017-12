"Cuando venga Belinda le vamos a quemar la cara con ácido": el acoso llevó a la artista a desear la muerte

El resultado del acoso es devastador, sin importar la condición de la persona: sus víctimas pueden ser tan desconocidas como el adolescente Keaton Jones (que bañado en lágrimas conmovió al mundo en los pasados días) o tan célebres como la cantautora Belinda, española de nacimiento, mexicana por adopción.

En el caso de Jones, se cuentan ya por decenas los famosos que han salido en su defensa y, compartiendo su video, invitan a evitar a toda costa el 'bullying'. Muchos le ofrecen su amistad y otros como Justin Bieber, le han abierto incluso una línea de comunicación directa, para que le hable cuando se sienta triste.



Por el contrario, la situación para Belinda fue muy distinta. El acoso que nació a la par con su carrera artística, se incrementó a niveles insospechados cuando entró en la etapa de la adolescencia. Del ramillete de amigas que tenía antes de interpretar a 'Ana', en la telenovela 'Amigos por siempre', muy pocos quedaron cuando a su vida llegó la fama. "Cuando tenía siete, ocho, nueve años, tenía muchísimas amigas. Siempre estaba rodeada de personas. Después, cuando empecé 'Amigos por siempre', cambió mi vida completamente. Me hice otra persona", reveló la artista y también modelo en el programa 'El minuto que cambió mi destino'.

Recordó, que los otros niños en el colegio la molestaban, preguntándole "que si yo era la de la novela, como 'Ana' tenía súperpoderes en 'Amigos por siempre', que si yo estaba loquita... Me molestaban, me metían el pie, me decían que era una clase y era otra". En algún momento decidió defenderse y terminó expulsada junto a su presunta agresora, una niña a la que ella llamaba 'beluga', porque era "muy blanca".

Dos años después, formó parte del elenco de 'Cómplices al rescate', una telenovela que se transformó en un fenómeno de audiencia. Belinda tuvo que abandonar el proyecto porque antes de comenzarlo firmó un contrato e hizo espacio para otros planes. Cuando los productores decidieron extender el drama, ella les tuvo que decir que no. "Decidí hacer mi carrera como solista, empezar a haceer música, un disco... Creo que fue la mejor decisión", recalcó.



A nivel profesional, creció. Sin embargo, a nivel personal, sintió los ataques con mayor severidad. "Entre los 13 y 14 años... Fue una época muy difícil en mi vida y me costaba mucho levantarme. 'Ya no me quiero levantar, qué va a pasar hoy' (...) No entiendes por qué te juzgan, por qué te insultan, por qué alguien que no te conoce, te molesta", resumió.



La rivalidad entre Belinda y Daniela Luján fue provocada por una mujer A finales de la década de 1990 Daniela Luján era una de las estrellas infantiles más exitosas de las telenovelas. Pero la llegada de nuevos talentos hicieron que los ojos de los productores tuvieran otras opciones para los proyectos. Hace unos días Daniela Luján estuvo de invitada en el programa 'SNSerio' donde recordó uno de los momentos más incómodos de su carrera, cuando la productora Rosy Ocampo le rompió el corazón al quitarle el protagónico de 'Cómplices al rescate', fue así como comenzó la supuesta rivalidad entre ella y Belinda. "Esto yo se lo platiqué a la productora, yo quiero hacer una telenovela que sea de gemelas, como 'El príncipe y el mendigo', bla bla bla y me dijo: 'ya, la telenovela es tuya'. Y entonces de pronto viendo los programas de chismes que tanto le encatan a mi mamá ¡tómala!, sale mi compañera con los libretos en la mano: 'ya voy a empezar a grabar 'Cómplices al rescate'' , entonces para mi sí fue como un 'shock' bien grande", dijo en entrevista para el programa. Belinda tenía 12 años, y cuando la prensa le preguntaba sobre esa supuesta rivalidad esto contestaba: "Yo no la veo como competencia es totalmente diferente a mi, ella por ejemplo no impone moda, bueno es una niña, es actriz no es ni cantante ni tampoco impone una moda, yo la veo normal que lleva los vestuarios de Televisa, yo no, a mi me gusta muchísimo imponer mucha moda para todas las niñas, ser un ejemplo a seguir", dijo para las cámaras del programa 'TNI'. En ese entoncestenía 12 años, y cuando la prensa le preguntaba sobre esa supuesta rivalidad esto contestaba: "Yo no la veo como competencia es totalmente diferente a mi, ella por ejemplo no impone moda, bueno es una niña, es actriz no es ni cantante ni tampoco impone una moda, yo la veo normal que lleva los vestuarios de Televisa, yo no, a mi me gusta muchísimo imponer mucha moda para todas las niñas, ser un ejemplo a seguir", dijo para las cámaras del programa 'TNI'. Daniela confesó que perder ese protagónico la puso muy triste: "A mis 14 años claro que me afectaba muchísimo, porque a mis 14 años me afectaba muchísimo todo. Hay cosas que se salen de control. Así como nunca sabes qué están buscando en un 'casting', nunca sabes las decisiones de los productores", declaró en el estudio de 'SNSerio'. 'Cómplices al rescate' fue una exitosa telenovela infantil del 2002, Belinda interpretaba a unas gemelas, sin embargo el proyecto se envolvería de polémica cuando la joven protagonista salió inesperadamente del proyecto. La telenovela tuvo que ser alargada dos meses por problemas de programación de 'El Canal de las Estrellas'. Cuando Rosy Ocampo les informó a los padres de Belinda una bomba explotó, pues ellos ya tenían una agenda de conciertos para su hija. "Y es cuando hablo con los papás de Belinda y me comentan que para ellos se vuelve definitivamente imposible poder continuar con el plan de trabajo porque ellos tenían ciertos compromisos y finalmente traían una gira muy importante que se había pactado, que yo no sabía, porque ellos tomaban en cuenta que la telenovela terminaba en cierta fecha y bueno, algo que fue completamente fuera de nuestras posibilidades era el hecho de que la telenovela se alargara, porque nosotros dependemos de una programación, fue el motivo de una fricción muy grande", reveló la productora para Televisa Espectáculos. Tras no llegar a un acuerdo, los ejecutivos de la empresa llamaron a Daniela Luján, quien no dudó en aceptar el proyecto. "De pronto un días estaba yo cursando mi secundaria normal y de pronto me hablaron los ejecutivos de Televisa y me dijeron 'oye necesitamos 'un paro' (un favor) porque nos quedamos sin protagonista' ", contó en 'SNSerio'. Pero confesó que al principio tuvo miedo de ser rechazada por el público: "Y me tocó la gira también, en la primera presentación yo llevaba una semana al aire y yo me moría de nervios porque yo decía es que llevo una semana, para qué me avientan ahí porque no sé si la gente me va a aventar jitomatazos o no van a ir, y bueno llegamos a Zacatecas y había carteles de bienvenida y ya me relajé", explicó. Por su parte, Belinda sufrió por no poder terminar la telenovela, sobre todo por ver a otra actriz interpretando a sus personajes: "Yo terminé la telenovela cuando la tenía que terminar y después no sé qué pasó, yo estaba muy chiquita tenía 12 años, yo sufrí mucho, me sentí muy triste porque fue como de pronto ver a otra persona en tu lugar", dijo en el programa 'Tras la verdad'. 'Cómplices al rescate' fue un completo fenómeno en México y otros países donde se transmitió la telenovela y donde se presentó la gira musical. El cambio de protagonista no afectó el proyecto, a pesar de toda la guerra mediática que se suscitó. Han pasado 15 años desde el estreno de la telenovela y tanto Belinda como Daniela Luján han construído sus carreras con gran éxito. Belinda se ha convertido en una importante cantante de música pop en México y varios países de habla hispana. Además de que ha tocado las puertas de Hollywood con gran éxito, pues ha participado en varias películas, la más reciente fue 'Baywatch'. Su faceta como cantante no la deja de lado, también continúa presentándose en diferentes escenarios musicales. Por otro lado, Daniela Luján se ha enfocado casi por completo al teatro musical, donde puede combinar sus dos grandes pasiones: la música y la actuación. Aunque de vez en cuando aparece en una telenovela. Su trabajo más reciente en la pantalla chica fue en la telenovela 'De que te quiero, te quiero' en el 2013. Actualmente es parte del elenco de la obra 'Una familia de diez', la cual surgió gracias al éxito de la serie cómica. Y aunque a veces la prensa le sigue preguntando a Daniela sobre este incidente de su pubertad, la actriz lo ve como un aprendizaje de vida: "El pasado fue hace 15 años, 'no manches' ahorita ya estoy treintona, ¿qué me va a importar?", dijo en el programa 'SNSerio'.

En el colegio, la situación no era distinta. "Había una página de internet, La Jaula, que era de las escuelas y las niñas decían: 'Cuando venga Belinda le vamos a quemar la cara con ácido'. A los 14, 13 años sí es algo muy fuerte y es un 'bullying' terrible", confesó.

Llegó a considerar el suicidio, confesó al periodista Gustavo Adolfo Infante, en 'El minuto que cambió mi destino'. "En algún momento sí he pensado (en el suicidio). Cuando era más chiquita... y siempre pasa algo pues que me hace cambiar de parecer y me hace disfrutar y ver las cosas bonitas".

Actualmente y pese a cualquier rumor, Belinda aseguró que vive "feliz, positiva". Todavía no ha encontrado a su hombre ideal, ese cuya inicial pondrá dentro del corazón que tiene tatuado en su tobillo. "Me quiero casar, quiero tener hijos, pero no es el momento. primero tiene que llegar la persona indicada", expresó la artista de 28 años y cuyo primer amor fue Jack Dawson, el protagonista de la película 'Titanic', al que dio vida Leonardo Di Caprio. "No soy del tipo de mujeres, que son inseguras, que piensan que después de los 35 no te puedes casar, ni tener hijos", añadió.



Por el momento se concentra en ver cómo completa la reconstrucción de 30 hogares en México, una inciativa para la que juró "ningún político me ha dado un solo peso". Para evitar desilusiones, acotó, " prefiero que digan que soy mamona a darle el gusto a la persona equivocada a que me conozca y que luego me lastime y me juzgue... prefiero eso a abrirle mi corazón a alguien que no se lo merece".