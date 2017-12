Confesiones: Francisca Lachapel y Alejandra Espinoza fueron víctimas del odio más cruel

“Por qué mejor no te matas”, le dijo a Francisca Lachapel un usuario de redes sociales luego de su debut en Despierta América tras ganar Nuestra Belleza Latina. Ese comentario marcó a la conductora que aún hoy reconoce que esas palabras le afectan.

El autor de ese mensaje de odio pidió a Francisca a que dejara el programa y se quitara la vida por considerar que así ella dejaría su lugar en televisión a alguien “más bonito”.

“No entiendo que alguien desee tanta maldad”, le contó Francisca a su compañera en Univision y primera ganadora de Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza, quien escuchaba con atención el mal trago que ese comentario malintencionado le sigue haciendo pasar a su amiga.



Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir

Pero Alejandra también ha tenido que encarar críticas indeseables que la han convertido igualmente en víctima del odio que prolifera en las redes. Alguien le llegó a desear la muerte de su pequeño Mateo por el hecho de que tardó en presentar a su hijo ante el gran público.

“Cuando Mateo nació, me escribió que yo había sido muy egoísta por no enseñar al niño. Que de la misma manera que Dios me lo había dado que Dios me lo quitara”, recordó Alejandra que confesó que no estaba dispuesta a aguantarse las insolencias de los internautas.

Tierra trágame



En ese cara a cara, Francisca y Alejandra se interrogaron también para conocer cuál había sido el momento más embarazoso que han enfrentado delante de las cámaras de televisión, y en ambos casos las conductoras entonaron el mea culpa.



Alejandra se remontó hasta la semifinal de Nuestra Belleza Latina en 2007, edición del famoso concurso del que fue la primera reina para contar cómo el conductor de Univision Carlos Calderón le hizo una pregunta que ella no esperaba sobre el muro fronterizo.