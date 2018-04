Con este apasionado mensaje Sebastián Rulli declara su amor eterno a Angelique Boyer

El protagonista de Papá a toda madre le dice a la también actriz de 29 años lo afortunado que se siente de tenerla en su vida: “Cuando digo te extraño no es porque quiera egoístamente tenerte cerca mío, sino que el hecho de no estar a tu lado me hace estar consciente de lo mucho que te amo. Te pienso a cada instante y reconozco lo afortunado que soy de tenerte en mi vida”.