Claudia Álvarez entrará a quirófano la próxima semana y se adelanta a cualquier rumor

Claudia Álvarez confesó que entrará a quirófano en los próximos días debido a un accidente que sufrió a finales de diciembre. Este martes aprovechó para picar adelante ante cualquier especulación que surja aclarando que "no va a ser cirugía estética", dijo la actriz a Univision.

Álvarez lleva más de tres semanas con la nariz fracturada soportando las molestias que esto implica debido por un portazo que recibió durante una obra de teatro en la Ciudad de México: “El tabique se me enchuecó, se desvió y lo que hicieron primero fue coserme, porque me abrí y se llenó de sangre ”, explicó Claudia Álvarez.



La operación será para reparar su nariz y, aunque pudiera aprovechar la oportunidad para hacerse un arreglo estético, Claudia Álvarez asegura que no lo hará: “Si me ven la nariz diferente en un par de semanas ya me dicen”, advirtió la protagonista de 'Tierras salvajes' al explicar que la intervención será por una razón médica.