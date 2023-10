Amigo de Wendy rompe en llanto y niega querer colgarse de su fama al organizar su fiesta

Durante el nuevo reality show de Wendy Guevara: 'Wendy, perdida pero famosa' se mostró cómo fue la fiesta de cumpleaños de 'La Perdida', frente y detrás de cámaras, incluyendo toda la problemática que le conllevó a su mejor amigo, Randall, la organización de ésta.

Randall fue el encargado de organizar tanto su cumpleaños del año pasado como este y quería que todo fuera como unos XV años, ya que su amiga llegaba a los 30, por lo que se esforzó para conseguirle un vestido de diseño exclusivo y que todo quedara acorde con la temática de 'La Sirenita'.

"Es como mi hermana. Wendy nunca tuvo una fiesta así, menos de su personaje favorito. Imagínate llegar a un mundo donde hay medusas, una concha esperándola para que ella se siente, sirenas", confesó en el reality.

¿Qué problemas surgieron durante la organización de la fiesta de cumpleaños de Wendy?

El médico cirujano se encargó de cada detalle, sin embargo los primeros problemas surgieron al saber que iban a llegar más de 250 personas, cuando la fiesta estaba planeada tan sólo para 150.

"Ni podía dormir de pensar ¿cómo le vamos a hacer? Yo no medí la magnitud de esta fiesta", expresó Randall.



Además, surgió una polémica en torno a los invitados, por lo que comenzaron a surgir críticas en redes sociales, gente a los que Wendy les dijo que voltearan a ver a sus amigos organizadores, lo cual sus fans tomaron muy en serio y comenzaron a escribirles.

"No sé para cuántas personas sea la fiesta, no sé nada, no sé quién y quién más va de mis amigos, de familiares. Entonces, mucha gente en las redes sociales me empezó a decir y a andarme chin**ndo: 'Ay, Wendy, ¿por qué no invitaste a tal?', yo no estoy haciendo las invitaciones, puñe**nas, yo no soy. ¿Qué onda? ¿Por qué me atacan? Vayan a atacar a Randall y a Evelin que ellos la organizaron, ya les echo el pe*o a ellos allá, no ma**n", expresó Wendy en el reality.

Cargando Video... Sin peinador y sin seguridad, la fiesta de Wendy, Perdida pero Famosa está en problemas



Mientras tanto, Randall lidiaba con otro problema: la falta de seguridad suficiente, pues contaba con 20 elementos de seguridad, así que solicitó el apoyo del Gobierno del Estado de Guanajuato para garantizar su seguridad y la del evento, ya que sabía que llegaría muchísima gente a querer colarse, sobre todo porque la influencer descubrió que se había filtrado el lugar y la temática de la fiesta.

A fin de cuentas la fiesta salió de lo mejor y ella la pasó increíble, aunque aún así las redes sociales se llenaron de 'hate' para el mejor amigo de La Wenchis.

¿Por qué criticaron a Randall en redes sociales y le dijeron que quiso "colgarse de su fama"?

Al día siguiente, fue la propia youtuber quien destapó que su mejor amigo estaba llorando, porque la gente le decía que él invitó a pura gente que ella no conocía, lo cual ella misma desmintió.

"He recibido muchos mensajes negativos hacia mí, o sea, muchas cosas que lastiman, porque mi intención nunca fue brillar o colgarme de la fama de mi amiga, sino simplemente hacerle su fiesta y que ella la pasara bien", declaró el cirujano.

Cargando Video... El mejor amigo de Wendy recibe críticas por la organización de la fiesta en Wendy, Perdida pero Famosa



El padre de Wendy, Don Francisco, también se quejó de que no pudo invitar a varios familiares que tenía pensados, pero Randall se excusó diciendo que le había encargado a otra persona que lo consultara para que le diera los nombres de quienes debían estar presentes. Al final de todo el embrollo, Don Paco agradeció a Randall, pero reiteró que le dijeron que no podía invitar a más personas.

"No la disfruté (la fiesta). Me hubiera gustado disfrutarla más, parece que estoy muy feliz, porque estuve al lado de Wendy, pero en realidad estaba más preocupado para que todo saliera bien. Era la fiesta de Wendy, yo quería que estuviera toda la gente que ella ama, pero me salió mal", lamentó Randall.



Guevara le agradeció a su amigo por tan increíble fiesta, le dijo lo mucho que la disfrutó y se la pasó increíble, pidiéndole que no se sintiera mal: "Ni te fijes en eso".

