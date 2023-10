Wendy enfurece y defiende a Marlon de quienes lo llaman ‘vividor’: "Dan ganas de darles un pu**zo"

Wendy Guevara se ha convertido en todo un fenómeno internacional tras haberse convertido en la ganadora indiscutible de 'La Casa de los Famosos México', pero la fama nunca fue fácil, y así lo demostró al explotar contra todos los que han hablado mal de, quien se rumora, es su novio.

En el capítulo 1, Wendy narra lo que vivió tras haber salido del reality show más exitoso de todos los tiempos, cuando se topó con la realidad y toda la polémica que se hizo tras haber recibido un helicóptero lleno de rosas y la visita de su amigo Marlon Colmenares dentro de la casa.

¿Qué dijeron de Marlon y cómo lo defendió Wendy al salir del reality?

Los primeros deseos de la influencer, mientras era trasladada en ambulancia para evitar a la gente, al salir de 'La Casa de los Famosos México' fueron regresar a su casa en León y ver a Marlon, sin saber todavía todo el escándalo que traía a cuestas.

"Quiero ver a Marlon, lo extraño y lo quiero, él sabe que él es muy importante en mi vida. Aunque la gente lo ataca y le tiran 'hate' y todo, no me importa, yo sé lo que él ha sido en mi vida y lo que ha logrado, que me ha dado tantos consejos tan bonitos y así, él", expresó en el reality.

Ya después se enteró de algunos de los comentarios que se le dijeron a su amigo sin saber por qué lo atacaban tanto.

"Simplemente patético el fantoche de Marlon", "¿En serio que Wendy extrañaba tanto a Marlon para que en su primer día juntos ya le esté reclamando algo? Amiga date cuenta", "Wendy, abre los ojos", "Por fin aparece el vividor de Marlon", "Es lo que se está comiendo mi comadre", "Esta rata vividora", "Marlon le está coqueteando a otra chica", "Esa chica tiene pruebas de que Marlon le habla", "Pros**tuto se le puede decir", "Y Wendy diciendo que el Marlon es más guapo que Nicola... parfavaaaar!", "Marlon sólo quería ser famoso", "¡Es un vividor nada más!", fueron algunos de los comentarios que se dijeron sobre el venezolano en ese momento.



En su primera visita a Televisa después de su salida, Guevara fue contundente con los medios de comunicación cuando se le preguntó sobre Marlon en entrevistas fuera del foro del programa 'Hoy'.

"Marlon también es mi amigo y lo amo, lo quiero mucho", manifestó.



Y en entrevista con su amigo Mauricio Garza reconoció que no le molestaba que le preguntaran del modelo, sólo que la gente estaba tergiversando la relación que existía entre ambos debido a los detalles que él tuvo cuando estuvo en 'La Casa de los Famosos México'.

"Todo mundo pensó que era mi novio, siempre le dicen que cosas, que yo le doy y que sabe qué, ya sabes, lo peor que le pueden decir a un hombre. Entonces, le dicen muchas cosas. La gente dice y dice y dice y ya, no me importa lo que digan. Yo siempre les he dicho: No es mi novio, es mi amigo, siempre voy a estar con él y yo creo que él también siempre va a estar conmigo, nos lo hemos dicho y así tengo muchos amigos y muchas amigas", comentó La Wenchis, mientras Marlon escuchaba detrás de cámaras, visiblemente satisfecho y complacido con sus declaraciones.



Más tarde confesó una de las preguntas de la prensa que la hizo estallar.

"'¿Es verdad que Marlon es un vividor?' y quién sabe qué. Y yo: Ay, no ma**s, Me dan ganas de darles un pu**zo en el hocico. Cállate, pensé que me ibas a preguntar cosas más padres. '¿Andas con él?', le digo: No, no importa, porque la vida es corta".

En su reality show también recordamos la transmisión en vivo que hizo con su amigo para aclarar todos los rumores y dimes y diretes, sobre todo porque la gente en este Live pensó que Marlon le propondría matrimonio, lo cual no sucedió.

"Matrimonio obviamente que no, pero amigos de toda la vida, claro que sí", dijo Wendy mientras se mostraban imágenes de ambos compartiendo con otros amigos en un restaurante.



A partir de esta situación, la youtuber dejó de hacerle caso a los 'haters' y se enfocó en otras cosas dentro de sus 'En vivos' sin dejar de defender nunca a Colmenares y la relación que tiene con él.

Después de estos momentos que pasaron, se le ha visto a Wendy quedarse en la casa de Marlon cómodamente, salir con él, ir en el coche e incluso saliendo a restaurantes o al cine y hasta tomando vacaciones, compartiéndolo abiertamente en historias de Instagram.

¿Veremos más de Marlon en el resto del reality de Wendy?

Wendy le confesó a Mau Garza que un chico de la producción le aconsejó que se quedara con sus amistades antes de 'La Casa de los Famosos México', pues ahora todo el mundo querría invitarla a eventos increíbles y ser sus 'amigos', pero las verdaderas amistades eran las que tenía antes de eso. 'La Perdida' reflexionó y aseguró que la fama es efímera, por lo que conservaría tanto a Marlon como al resto de sus amistades anteriores.

Dado la cercanía y amistad que los une a ambos, aún falta mucho de estos dos que se podrá ver en el reality show 'Wendy, perdida pero famosa'.

