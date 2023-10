¿Su nuevo ligue? Wendy Guevara coquetea con un hombre casado en su reality: "Es mi marido, pero nadie sabe"

Wendy Guevara sigue disfrutando de su éxito tras haber ganado 'La Casa de los Famosos México' y como muchos de sus fans querían ver aún más de ella, Vix estrena cada jueves un capítulo más de su nuevo reality show: 'Wendy, perdida pero famosa'.

En el capítulo 3 de dicha producción, 'La Perdida' dio de qué hablar al coquetearle a un hombre casado, 'enamorarse' de un modelo y lucir 'vestido de novia' en su viaje a Cuba para grabar el video de su nuevo tema musical 'Resulta y Resalta'.

¿Quién es el hombre casado con el que Wendy coqueteó?

Al inicio del rodaje de su videoclip en La Habana, Cuba, la influncer presentó a José Rojas, el Director del video, sin perder la oportunidad de soltar un ligero coqueteo.

"Estamos en Cuba con la más dura, Wendy Guevara", dijo José ante las cámaras. "Cubanísimo. Cuando lo conocí a Jose yo quería todo con él, pero resulta que es casado y pues ya no", confesó La Wenchis.

El Director se portó todo el tiempo profesional, amigable, seguro y paciente con la youtuber, logrando tomas increíbles para la producción que estaban realizando. Lo único que no logró fue hacerla subir a un arnés.

¿Wendy en vestido de novia?

Uno de los vestuarios que más le gustaron a la ganadora de 'La Casa de los Famosos México', aunque batalló un poco con la talla fue un vestido blanco con plumas, mucha pedrería y transparencias, el cual sería parte de los intros para su próximo show.

"Fíjate lo que vamos a hacer, tú eres una monstrua", expresó José antes de darle las indicaciones. "Sintiéndome la más p*rra del mundo", respondió Wendy. "Pues lo eres", admitió el Director. "Ok, Jose", sonrió alagada Guevara.



Sus amigos: Evelin, Grecia, Randall y Salma estuvieron presentes detrás de cámaras durante las grabaciones, apoyando a 'La Perdida'.

"¡Qué p*rra! Parece que estás en tu boda, bebé", gritó Randall.



Al finalizar sus tomas y tras este comentario, la influencer mencionó algo inesperado.

"El Jose es mi marido, hermanas, pero nadie sabe", reveló Wendy.



La también cantante no sabía que era escuchada por el Director y al verlo hizo una expresión de sorpresa, gritando un ahogado "Ay", mientras él reía y negaba con el dedo índice su declaración.

Wendy 'se enamoró' también de un modelo

Durante la primera grabación en locación, en una mansión, José puso la canción de Wendy y bailó junto a ella mientras estaban peinándola, lo cual hizo que La Wenchis le pidiera que "le bajara a su p*do" con humor.

"Jose siempre me quiere besar, hermanas. Él sueña conmigo, Jose, a veces. A veces sueña conmigo, pero yo no le hago caso, porque no quiero problemas", bromeó la youtuber.



Sin embargo, tras reconocer que no quería problemas, la cantante mejor volteó a ver a los modelos que saldrían en su video, soltando varios comentarios al respecto, aunque más que nadie de uno en particular.

"Los modelos súper lindos, súper hemosos, me daban ganas de darle unos besotes a todos, pero cálmenla, porque mis 4 novios se enojan afuera, entonces la neta no pude", "El Adrián está muy rico, hermanas, el Adrián está muy rico. Le voy a decir: Si te cansas, te doy un mensaje, bebé. Sí se antoja bastante participar en la rifa, ¿verdá que sí?", "Fue espectacular ver a tantos hombres así vestidos súper alegantes y ricos", "No más me calenté y ya, me dejaron así, bien caliente", manifestó la chica trans.



No te pierdas más de sus aventuras en los nuevos episodios cada jueves: 'Wendy, perdida pero famosa', por Vix Premium.