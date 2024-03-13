'Urgencias existenciales', el k-drama que está conquistando el top 10 de Netflix: ¿vale la pena verlo?

Video 'El abismo de Kiruna': la historia real en la que se basa la película de Netflix

Los k-dramas han cobrado mucha popularidad en los últimos tiempos y esto no ha pasado desapercibido por Netflix, quien cada vez incluye más historias románticas en las ofertas que mes a mes estrena en su plataforma.

En los últimos días ha ingresado inesperadamente al top 10 de las series más vistas, ocupando hasta ahora la quinta posición.

Se trata nada más y nada menos que de 'Urgencias existenciales', una historia que viene desde Corea del sur y va creciendo en número de espectadores.

¿De qué trata 'Urgencias existenciales'?

Este k-drama narra la historia de un hombre y una mujer que tenían vidas prometedoras y eran antiguos rivales académicos, pero tienen una depresión, dejan sus trabajos y terminan siendo vecinos.

Yeo Jung-woo es un conocido cirujano plástico está pasando por la peor crisis de su vida, debido a un misterioso accidente médico; mientras que Nam Ha-neul es una anestesióloga que sufre síndrome de agotamiento tras padecer el acoso de un profesor de la facultad de medicina.

A partir de su reencuentro no tan agradable, iniciarán sin preveerlo un romance que los ayudará a salir del hoyo negro en el que se han convertido sus vidas.

En el peor momento de su existencia, estos exrivales encuentran uno en el otro el consuelo que tanto buscaban para pasar el terrible 'bache'.

Más detalles sobre este popular k-drama

Aunque el título pueda no sonar muy atractivo, la trama ha enganchado por completo al público, escrito por Baek Sun-woo. Con Park Hyung-shik, Park Shing-hye y Jang Hye-jin como protagonistas, dirigidos por Oh Hyun Jong.

Kim Se-ah, Kim Da-hee y Lee Soo-bum son los productores ejecutivos de esta serie cuyos títulos anteriores y originales (en Corea y Estados Unidos) fueron: 'Dakteoseulleompeu' y 'Doctor Slump'.

'Urgencias existenciales' cuenta con 16 capítulos de 22 minutos cada uno.

La serie se estrenó el pasado 27 de enero en Netflix y desde entonces se ha convertido en una de las series de habla no inglesa más vistas en la plataforma en lo que llevamos del año 2024 con más de 20 millones de visualizaciones alrededor del mundo.

¿Qué han dicho los internautas sobre este K-drama?

La mayoría de los usuarios de redes sociales han amado la serie y la recomiendan.

"Me parece que Netflix esta sacando muy buenos dramas, me gustó", "Park Shin Hye es una reina, ¡siempre la rompe!", "Todas las series coreanas de Netflix son muy buenas, se las recomiendo", "Soy fan", "Amo los k-dramas", "Es realmente genial y el romance es muy bonito", "Este drama es mi sanación: no es dramático, tampoco súper complicado, pero es tan hermoso y su química. Río con ellos y lloro con ellos", "Valió la pena esperar a que Netflix la subiera en español", opinaron algunos en YouTube y TikTok.