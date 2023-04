Tres nuevas películas de Star Wars son anunciadas en Star Wars Celebration

Tres nuevas películas de Star Wars fueron confirmadas en el panel de Lucasfilm en Star Wars Celebration que se desarrollarán en partes muy diferentes de la línea del tiempo. Las películas anunciadas estarán dirigidas por James Mangold, director de Indiana Jones and The Dial of Destiny; Dave Filoni, co-creador de The Mandalorian; y Sharmeen Obaid-Chinoy, quien previamente dirigió episodios de Ms. Marvel.