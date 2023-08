Reseña de Talk to Me

La película "Talk to Me", producida por el estudio A24, se une a la lista de las películas de terror más escalofriantes de la última década, junto a títulos como "Hereditary" y "Bodies, Bodies, Bodies". Dirigida por los hermanos Danny y Michael Philippou, conocidos en YouTube como RackaRacka, "Talk to Me" presenta una historia aterradora que sin duda merece un lugar en el escalafón del horror.