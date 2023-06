Platicamos con la creadora de 'Primos', la nueva serie animada de la que están hablando todos los latinos

Absolutamente. Me siento muy inspirada por eso. Todos tenemos identidades muy diferentes. La comunidad latina abarca a una cantidad enorme de personas. Por eso creo que es muy emocionante que Disney se esté enfocando en una historia como esta. Yo no crecí hablando español, pero mi familia sí lo hablaba. Crecí escuchando mucho español en mi casa. Mi mamá hablaba español, Wela hablaba español y muchos de mis primos, tíos y tías también lo hablaban. Pero eso no significa que lo haya absorbido cuando era niña. Creo que esa es una historia muy común. He escuchado a mucha gente en estos últimos días que tiene la misma historia. Es interesante representar eso, ese pedacito de mi identidad que es diferente o similar a la de otras personas. Y es algo muy importante que Disney está haciendo al mostrar estas vidas que no han sido exploradas anteriormente.