Reseña en español de la película 'Haunted Mansion'

"Haunted Mansion" es muy divertida y graciosa, pero sobretodo me encantó que el director Justin Simien no tuviera miedo de hacer que la película fuera aterradora y explorara lugares oscuros a pesar de ser una película familiar. Uno de los aspectos que más disfruté fueron los temas de pérdida y duelo. No muchas películas familiares abordan estos temas, que pueden ser útiles e importantes para que el público más joven aprenda a lidiar con el dolor.