El dios muerto en el tráiler de 'Thor: Love and Thunder' y otras cosas que no notaste

Gorr, el villano interpretado por Christian Bale no aparece en el teaser, pero sí hay un pequeño adelanto a su gran poder. En una de las secuencias, se muestra a Thor y a Korg mirando el cadáver de una enorme criatura cubierta de nieve. En el video no lo dicen, pero se trata de Falligar the behemoth, un poderoso dios que era gran amigo de Thor.