Tom Holland pasó de sufrir bullying a convertirse en estrella de cine: su inspiradora historia

Tom Holland se encuentra en lo más alto de su carrera, luego de participar en grandes producciones como ‘Spider-Man: No Way Home’ que batió récords de taquilla y está cerca de alcanzar los números de ‘Avatar’ de James Cameron.

A sus 25 años Holland ha aparecido en tres películas de Spider-Man y este 2022 estelariza la adaptación del videojuego ‘Uncharted’, por lo que el ascenso en su carrera parece que no se detendrá pronto.

Pero su llegada al lugar privilegiado que tiene en el séptimo arte no fue fácil, pues su gusto y talento por el baile lo convirtieron en objeto de burlas en su adolescencia.

Tom Holland sufrió bullying en la escuela

Desde niño Tom Holland tuvo afinidad por el baile, por lo que su madre lo inscribió a clases de Hip-Hop en un estudio. De acuerdo a lo que le dijo a la revista 'People' el 5 de julio de 2017, ahí un coreógrafo del musical ‘Billy Elliot’ vio su talento y lo recomendó para el protagónico.

En 2008 (a sus 12 años) se quedó con el papel principal e interpretó a un niño que rompe estereotipos al querer ser bailarín de ballet. Al igual que en la obra, en la vida real ser un bailarín de ballet lo hizo objeto de burlas por parte de sus compañeros en la secundaria Donhead.

“Tuve mis momentos difíciles. Hubo veces en las que sufría bullying por bailar y esas cosas. Pero nadie podía pegarme lo suficientemente fuerte como para que lo dejara de hacer”.

Tom Holland fue discriminado por bailar ballet



En 2019, el actor le dijo a la 'Revista Icon' que incluso sus compañeros de escuela lo tachaban de ser gay. Además, su físico le causaba mucha inseguridad, pues era delgado y no muy alto.

"Ahora no soy musculoso, pero entonces era muy flaco. A todo el mundo le llegó la pubertad cuando estábamos en el colegio y yo siento como si me hubiera llegado el año pasado. Fue una época en la que me avergonzaba. El gimnasio, las duchas y esas cosas no son mis recuerdos favoritos".