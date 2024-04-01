¿Qué fue de la protagonista de 'El laberinto del fauno'? La película se estrenó hace a 18 años

Existen diversas películas estrenadas en 2006 que marcaron la historia del cine como 'En busca de la felicidad', 'V de Vendetta', '300' o 'El laberinto del fauno', dirigida por el mexicano Guillermo del Toro.

Ambientada en la posguerra española, la historia sigue a Ofelia, una niña que descubre un laberinto mágico habitado por un misterioso fauno, el cual le da la tarea de completar tres pruebas para demostrar su valentía y reclamar su lugar como princesa de un reino mágico, a la par de que se enfrenta a la crueldad de su padrastro, el capitán Vidal.

18 años después de 'El Laberinto del Fauno: así luce Ivana Baquero, conoce su carrera como actriz

La joven actriz en encarnar este papel fue Ivana Baquero y después de ser catapultada al estrellato dio la impresión de desaparecer del mundo del espectáculo debido a que no se supo más de ella, pero esto fue lo que en realidad pasó con ella y cómo luce ahora que es una adulta.

Al momento de estrenarse 'El laberinto del fauno', Ivana tenía alrededor de 12 años y por increíble que parezca este no fue su gran debut, pues comenzó su carrera actoral en 2004 y su gran talento la llevó a ser elegida por Del Toro como su protagonista, además de recibir el premio Goya en la categoría a Mejor Actriz Revelación por allá del 2007.

Después, Baquero continuó trabajando en el mundo del cine, específicamente en producciones de su país natal España, como por ejemplo, 'La mujer del anarquista', 'Absencia' o las series 'El club de los incomprendidos' y 'Alta mar', donde el público la vio pasar de una joven menor de edad a una adulta. No obstante, también participó en algunos proyectos de Hollywood pequeños como las cintas 'Feedback', 'La otra hija', 'Mi otro yo' o 'Black Friday' de 2021, la cual de hecho se volvió su último trabajo como actriz hasta el momento.

Ahora, en 2024, Baquero está a punto de cumplir 30 años el próximo mes de junio y por el momento se desconoce si se unirá a alguna cinta o serie para continuar en la actuación.

Ivana Baquero presume cómo es su vida actual en Instagram

En Instagram, la actriz tiene una gran base de seguidores que actualmente asciende a más de 300 mil y allí es donde comparte fotos de los proyectos donde ha trabajado, sus vacaciones, looks encantadores y alfombras rojas a las que asiste.

Algo que llamó la atención de Internet es la belleza de Ivana, pues cada vez que publica alguna fotografía suya arranca suspiros y de hecho, algunos creen que sus facciones no han cambiado mucho desde su papel en 'El laberinto del fauno'.

Respecto a su vida personal, ella la mantiene bastante privada, pues no tiene una pareja sentimental ni tampoco hijos de acuerdo a sus ´publicaciones.

Para sorpresa de todos, la española sigue mostrando su versatilidad y talento en diversas producciones, manteniéndose activa y exitosa en la industria cinematográfica, lo cual seguramente muchos desconocían.

