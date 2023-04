La serie The Acolyte de Star Wars promete ser Frozen Vs Kill Bill

El avance mostró a Lee Jung-jae de Squid Game como un Jedi Master y a Amandla Stenberg en una pelea contra Carrie-Anne Moss de The Matrix, como una Jedi, y a Jodie Turner-Smith diciendo: "Esto no se trata del bien o del mal. Se trata del poder y de quién puede usarlo". El avance terminó con un grupo de Jedi encendiendo sus sables de luz al mismo tiempo y sin una fecha de lanzamiento, solo diciendo "2024". "The Acolyte" aún está en producción, pero se espera que termine de filmarse el mes próximo.