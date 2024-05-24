‘The 8 Show’: la serie coreana de Netflix parecida a ‘El juego del calamar’ de la que todos hablan

Video ‘Habilidad física 100’: la serie de Netflix al estilo ‘El juego del calamar’ pero en la vida real

Dentro de los estrenos de Netflix en mayo 2024, se encontraba ‘The 8 Show’, un título que quizás no generó mucha expectativa, pero, que, ahora que ya aterrizó en la plataforma de streaming, está sumando múltiples fans, convirtiéndose en una de las más populares del servicio.

‘The 8 Show’, ¿de qué trata la serie coreana que está triunfando en Netflix?

La serie narra la historia de ocho personas aceptan participar en un misterioso concurso televisivo que parece ser la oportunidad para solucionar sus problemas económicos.

El reto consiste en que permanezcan el mayor tiempo posible en un misterioso edificio de 8 pisos, ya que ganan dinero simplemente con el paso del tiempo. Sin embargo, deben cooperar y competir entre sí para superar el desafío.

Lo que parecía una sencilla solución a sus problemas, se convierte rápidamente en una pesadilla cuando descubren que el precio de la victoria es mucho más alto de lo que imaginaban.

La serie es una adaptación de los webtoons ‘Money Game’ y ‘Pie Game’ de Bae Jin-soo, publicados en Naver en 2018 y 2020 respectivamente.

Reparto de ‘The 8 Show’

El reparto de ‘The 8 Show’ incluye a varios actores reconocidos de Corea del Sur, pero con menor fama en Occidente.

Un dato curioso de la serie es que no se revela el nombre de sus personajes, sino que solo los conocemos por el número del piso que se les asigna.

Ryu Jun-yeol interpreta al personaje del tercer piso, Chun Woo-hee asume el papel del octavo piso, Park Jung-min tiene el rol del séptimo piso, Lee Yul-eum interpreta al cuarto piso, Park Hae-joon hace el sexto piso, Lee Joo-young le da vida al segundo piso, Moon Jeong-hee asume el papel del piso 5 y Bae Seong-woo, el del primero.

Director de ‘The 8 Show’ responde a comparaciones con ‘El juego del calamar’

Desde su lanzamiento, el pasado 17 de mayo, ‘The 8 Show’ ha sido comparada con ‘El juego del calamar’, la serie de televisión surcoreana que se convirtió en un fenómeno global en 2021. Según se ha señalado, tanto su temática como algunos elementos visuales, son muy similares.

Sin embargo, en una entrevista con ‘The Korea Times’, a finales de mayo de 2024, el director de ‘The 8 Show’, Han Jae-rim, puso fin a estas comparaciones. Según dijo, “tiene entendido” que esta serie “se empezó a desarrollar antes” que la otra, si bien, fue el éxito de ‘The Squig Game’ lo que lo animó a tomar este proyecto.

“Nuestra serie es diferente de 'El juego del calamar' en términos de reglas y conflictos. En 'El juego del calamar', alguien más tiene que morir, para que yo pueda vivir y el protagonista siente satisfacción cuando otros son eliminados. Pero en nuestro trabajo, nadie debería morir y todos deben sobrevivir juntos, que es todo lo contrario”, enfatizó.