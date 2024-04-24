Los estrenos de Netflix en mayo: 'Bridgerton 3', una película basada en un libro de García Márquez y más

Video ¿La temporada 3 de 'Bridgerton' romperá con la línea temporal de los libros? La pista es Francesca

Películas que se estrenan en Netflix en mayo 2024

Fiesta en la madriguera

Aunque a Tochtli le gustan los sombreros, los diccionarios, los samuráis, las guillotinas y los franceses, lo que realmente quiere es un nuevo animal para su zoológico privado: desea tener un hipopótamo pigmeo.

Por suerte para él, su padre, Yolcaut, está dispuesto a cumplir todos los deseos de su hijo. No obstante, el hombre tiene una característica muy peculiar: es un poderoso criminal.

Fecha de estreno: 01 de mayo.

Secreto en la montaña

Dos pastores se enredan en un apasionado romance en el Wyoming de 1963, pero evitar que sus esposas se enteren de su relación se tornará desesperante.

Fecha de estreno: 01 de mayo.

Sin Glasear

En la época en que los cereales y la leche dominaban el desayuno, un innovador pastel provocó un revuelo corporativo. Una comedia de Jerry Seinfeld.

Fecha de estreno: 3 de mayo.

La madre de la novia

En esta comedia romántica, una boda en una isla tropical queda al borde del desastre cuando la madre de la novia ve que el padre del novio es su ex.

Fecha de estreno: 9 de mayo.

Truman Show: Historia de una vida

Truman Burbank es la estrella de «The Truman Show», un fenómeno televisivo de 24 horas donde se transmite cada aspecto de su vida, pero él no lo sabe.

Fecha de estreno: 11 de mayo.

Transformers: El despertar de las bestias

Cuando una fuerza cósmica amenaza la Tierra, un exsoldado y una investigadora se unen a los Autobots y a los Maximals para salvar a la humanidad.

Fecha de estreno: 18 de mayo.

Atlas

Una analista de datos que desconfía de la inteligencia artificial descubre que puede ser su única aliada para lograr su misión de atrapar a un robot.

Fecha de estreno: 24 de mayo.

El coronel no tiene quien le escriba

Un coronel retirado que ha perdido a un hijo espera obsesivamente que le otorguen su ansiada pensión, mientras la vida se le escurre entre las manos.

Fecha de estreno: 31 de mayo.

Amar te duele

Entre el pujante distrito comercial de la CDMX y sus barrios abandonados, el amor de Renata y Ulises florece a pesar de los estratos sociales.

Fecha de estreno: 31 de mayo.

Series que se estrenan en Netflix en mayo 2024

Hablando con franqueza

Un comentarista pierde de pronto el control de sus palabras y atrae la atención de una guionista de TV que lo invita a su programa de variedades.

Fecha de estreno: 1 de mayo.

Todo un hombre

Un magnate inmobiliario de Atlanta debe lidiar con feroces enemigos y hacer lo imposible para volver a la cima cuando tiembla la base de su imperio.

Fecha de estreno: 2 de mayo.

MIllonarios del mundo en Corea

Un magnate de Singapur, el heredero de una marca italiana de lujo, una integrante de la nobleza paquistaní: ¿cómo viven estos millonarios en Corea?

Fecha de estreno: 7 de mayo.

Bridgerton: Temporada 3 (Parte 1)

Mientras las debutantes anhelan ser diamantes de primera, una discreta flor con una doble vida descubre su propio brillo, entre secretos y sorpresas.

Fecha de estreno: 16 de mayo.

The 8 Show

Ocho personas atrapadas en un extraño edificio de ocho pisos participan en un juego tentador pero peligroso en el que ganan dinero al pasar el tiempo.

Fecha de estreno: 17 de mayo.

Eric

Junto con un tenaz policía, un padre desesperado lidia con sus demonios mientras busca a su hijo desaparecido en la Nueva York de los ochenta.

Fecha de estreno: 30 de mayo.

Documentales y especiales que se estrenan en Netflix en mayo 2024

La final: Caos en Wembley

Cuando Inglaterra por fin tiene la chance de ganar un campeonato importante, 6000 hinchas sin boletos invaden el estadio de Wembley y destruyen todo.

Fecha de estreno: 8 de mayo.

El Guardián de las monarcas

Homero Gómez "el Guardián de las Monarcas", fue encontrado sin vida hace 4 años y su familia, su comunidad y las propias mariposas siguen preguntándose qué pasó exactamente.

Fecha de estreno: 9 de mayo.

Franco Escamilla: Ladies' man

En su nuevo especial de comedia, este autoproclamado ladies’ man nos hará reír a carcajadas con sus aventuras amorosas de juventud.

Fecha de estreno: 23 de mayo a las 9:00 pm hora de la CDMX.

Estrenos de Netflix para niños y familia en mayo 2024

Horizontes Pokémon: La serie - Parte 2

Mientras la Tacleada de Voltionautas continúa en su búsqueda del Rayquaza negro, Liko y Roy mejoran sus habilidades con cada desafío.

Fecha de estreno: 10 de mayo.

Telma, la unicornio

Una poni que anhela brillar como cantante salta a la fama cuando un accidente la convierte en unicornio. ¡Pero ser una estrella la tendrá al trote!

Fecha de estreno: 17 de mayo.

Sing 2: ¡Ven y canta de nuevo!

Buster Moon y sus talentosos amigos deben encontrar el modo de persuadir a la esquiva estrella de rock Clay Calloway para que se sume a su nuevo show.

Fecha de estreno: 21 de mayo.

Cocomelon: ¡A cantar! - Temporada 10

J. J. está de vuelta para cantar, bailar, aprender y seguir creciendo con nuevas compilaciones musicales que incluyen divertidas canciones infantiles.

Fecha de estreno: 22 de mayo.

Jurassic World: Teoría del dinocaos

Cuando descubren una conspiración que pone en peligro a los dinosaurios, el equipo de Campamento Cretácico debe unirse para descifrar un misterio.

Fecha de estreno: 24 de mayo.

Anime que se estrena en Netflix en mayo 2024

Jujutsu Kaisen 0: La película

En esta precuela de la serie 'Jujutsu Kaisen', un estudiante adolescente intenta romper la violenta maldición que lo persigue.

Fecha de estreno: 1 de mayo.

Jujutsu Kaisen: Temporada 1

Con los días contados, el adolescente Yūji decide buscar e ingerir los 19 dedos restantes de una maldición, para que pueda morir con él.

Fecha de estreno: 1 de mayo.

T・P Bon

Tras interferir en un caso de la Patrulla del Tiempo, Bon debe ayudar a la agente Ream a salvar vidas del pasado, mientras son testigos de la historia.

Fecha de estreno: 2 de mayo.

Sangre de Zeus: Temporada 2

Decidido a dejar el inframundo para siempre, Hades idea un plan para reclamar la corona de Zeus y gobernar el Olimpo junto con su amada Perséfone.

Fecha de estreno: 10 de mayo.

Garōden: El camino del lobo solitario

Jūzō Fujimaki, fugitivo por un crimen del pasado, se ve obligado a participar en los letales combates de un torneo ilegal de artes marciales.

Fecha de estreno: 23 de mayo.