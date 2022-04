Terry Crews se suma al MCU con 'Guardians of the Galaxy': así es traje y su personaje

Mientras que Will Poulter se transformó físicamente para ser Adam Warlock en el ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’, un actor que ya cuenta con un cuerpo de superhéroe es Terry Crews y por eso también ya forma parte del MCU y hasta se compartió cómo se ve con su traje puesto.Pero antes de que sigas, te invitamos a verDisfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.