¿Qué fue Talia Shire, la actriz que interpretó a Adrien en 'Rocky'? Así luce actualmente

‘Rocky’ es una de las franquicias más famosas de los años setenta, cuya historia se ha expandido hasta el spin-off de ‘Creed’, protagonizado por Michael B. Jordan.

Desde la primera película, en 1976, Rocky contó con el apoyo de Adrian, quien más adelante se volvería su esposa, ¿pero qué ha sido de la actriz que interpretó ese papel?

Talia Shire y Sylvester Stallone en la película 'Rocky' Imagen United Artists <br>

Talia Shire: Actriz que ha formado parte de dos grandes franquicias del cine

Nacida bajo el nombre de Talia Rose Coppola, esta actriz es hermana del director y compositor Francis Ford Coppola, tía del actor Nicolas Cage y de la directora Sofia Coppola.

Shire saltó a la fama al interpretar a Connie Corleone, hija de Don Vito Corleone y Carmella Corleone, además de ser la hermana de Sonny, Fredo y Michael Corleone en las tres películas de 'El Padrino'.

Talia Shire interpretó a Connie Corleone, hija de Don Vito Corleone, en 'El Padrino' Imagen Paramount Pictures



Gracias a su trabajo en la segunda película, Talia fue nominada en la categoría Mejor Actriz de Reparto de los Premios Oscar en 1975, aunque no se llevó el premio.

Tras este éxito, la actriz fue elegida para interpretar a Adrian, la dulce y tímida pareja del boxeador interpretado por Sylvester Stallone en ‘Rocky’, consiguiendo su segunda nominación al Oscar, solo que como Mejor Actriz, en 1977.

Talia Shire fue nominada al Oscar por su actuación en 'Rocky' Imagen United Artists/The grosby Group



Aunque inicialmente no fue la primera opción para el papel, los productores quedaron impresionados con su audición y la eligieron Desde entonces, Talia Shire ha continuado su carrera en el cine, aunque a menudo en papeles secundarios o en producciones menos conocidas.

Así ha cambiado Talia Shire, quien interpretó a Adrian en ‘Rocky’

Tras el éxito que consiguió, la actriz no dejó de trabajar, participando, hasta ahora, en 73 proyectos, según su perfil en IMDb.

Tras terminar su participación en las sagas de ‘Rocky’ y ‘El Padrino’, la intérprete tuvo la oportunidad de aparecer en múltiples proyectos.

‘Blossom’ (1995), ‘’The Visit’ (2000), ‘Dreamland’ (2016), ‘Gracia & Frankie’ (2018), ‘Working Man’ (2019) y ‘Chantilly Bridge’ (2023), fueron algunas películas y series donde apareció, pero este año la veremos de regreso en la gran pantalla.

Talia Shire en el aniversario #50 de 'El Padrino' Imagen Getty Images

‘Megalópolis’: La película de ciencia ficción de Francis Ford Coppola

Esta cinta ha tardado varias décadas en salir adelante. Además de tener problemas para financiar el proyecto, los ataques a las Torres Gemelas de 2001 también terminaron por ocultarlo pero todo parece indicar que a finales de 2024 llegará a las salas de cine.

Talia Shire en un evento de 'El Padrino' en 2022. Imagen Getty Images



En cuanto al reparto de 'Megalópolis', todo apunta a que el papel principal ha caído en manos de Adam Driver, además veremos a Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Dustin Hoffman, Talia Shire, Grace VanderWaal, D. B. Sweeney, Isabelle Kusman, James Remar, Madeleine Gardella, Bailes Ives y Kathryn Hunter.

