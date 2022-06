Eddie de 'Stranger Things' podría ser 010: 4 pistas en la serie de Netflix que lo prueban

También es posible que Eddie no tenga la intención de ocultar sus poderes y su pasado, ya que quizás simplemente no recuerda nada de eso. La teoría indica que después del ataque de Uno, Diez entró en estado de coma y sufrió de amnesia. De la misma forma en la que Once perdió sus poderes en la tercera temporada, el cerebro de Eddie podría estar tan afectado que inconscientemente reprime sus habilidades.