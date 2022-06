‘Stranger Things 4: así hicieron la versión joven de Eleven, no eran escenas pregrabadas

Aún no es certero si esta versión infantil de la protagonista de ‘Stranger Things’ seguirá apareciendo en futuras temporadas a través de recuerdos. Esto debido a que Eleven podría recuperar sus poderes gracias a que en el capítulo final de la cuarta temporada descubrió que no fue ella la responsable de la masacre en los laboratorios de Hawkins, pero sí de abrir un portal al Upside Down.