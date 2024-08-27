'Accidente': ¿En dónde se grabó la serie mexicana que es un éxito en Netflix?

Video ‘Accidente’: Así grabaron la trágica escena del juego inflable y la caída de los niños

Días atrás, Netflix estrenó su nueva serie titulada 'Accidente', que narra la historia de un incidente ocurrido en una fiesta de cumpleaños. Una fuerte ráfaga de viento eleva el juego inflable destinado a la diversión de los niños, con algunos menores dentro, provocando la muerte de tres de ellos.

Las familias de las víctimas ahora se dedican a buscar un responsable, y es en este punto donde la trama da un giro inesperado, manteniendo a los espectadores al filo del asiento con las acciones de algunos personajes.

¿En dónde se grabó la serie de Netflix, 'Accidente'?

Al ser uno de los programas que se encuentran en el top 10 de la plataforma, los internautas han hecho diversas preguntas sobre el show, como si 'Accidente' está basada en una historia real y dónde fue rodada, a lo cual el productor ejecutivo, Leonardo Padrón, respondió.

En una entrevista con 'Telemundo', explicó que, si bien la producción se llevó a cabo en México, específicamente en lugares como Querétaro y Tequisquiapan, la historia podría ocurrir en cualquier ciudad del mundo, debido a que es un incidente que podría pasar en la vida real.

"México se ha convertido en un poderosísimo epicentro de producción de contenido hispano para el mundo entero. Pero esta es una historia universal. No importa dónde ocurra. Puede ser en Ciudad de México, en Madrid, en Río de Janeiro, en Caracas, en Tokio. La geografía que más importa es la geografía emocional de los personajes", fue parte de su declaración.

¿Quiénes son los actores principales en la serie de Netflix 'Accidente'?

Ana Claudia Talancón como Daniela

Ella es una de las actrices más famosas del país gracias a su aparición en series y películas desde hace más de dos décadas. Algunas de las más importantes son 'Soy tu fan', El crimen del padre Amaro', 'Arráncame la vida', o 'Confesiones', solo por mencionar algunos.

Erick Elías como Fabián

El famoso originario de Guadalajara, Jalisco, inició su carrera en telenovelas y ganó popularidad tras su participación en el reality show 'Protagonistas de novela' en 2003. Desde entonces, ha destacado en producciones como 'Tormenta en el paraíso', 'Betty en NY', o '100 días para enamorárnos', consolidándose como una de las caras más reconocidas de la televisión hispana.

Regina Blandón como Carla

Si bien todos la conocímos como Bibi en la comedia 'La Familia P. Luche', hoy Regina a sus 34 años es una de las caras más reconocidas del cine y televisión en México. Ha participado en producciones como 'Mirreyes vs. Godínez','Cindy la Regia' y diversas obras de teatro.

Macarena García Romero como Lucia

Ha ganado reconocimiento principalmente por su participación en telenovelas y series juveniles. Es conocida por su papel en la telenovela 'Like, la leyenda'. Posteriormente, su carrera continuó en ascenso con su participación en 'Los elegidos' y la exitosa serie 'Control Z' de Netflix, donde dio vida a Natalia Alexander.