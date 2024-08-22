¿La serie 'Accidente' está basada en hechos reales? Lo que debes saber del thriller de Netflix

Video 'Accidente': ¿Quién es el verdadero culpable? El final explicado de la serie de Netflix

La serie de Netflix ‘Accidente’, dirigida por Gracia Querejeta y Klych López, y escrita por Leonardo Padrón, ha generado gran interés en el público.

Estrenada en la plataforma el 21 de agosto, es una mezcla de drama y suspenso, pues narra una tragedia que sacude a cuatro familias durante lo que debía ser una celebración feliz.

PUBLICIDAD

El evento central, un accidente con un castillo inflable durante una fiesta de cumpleaños, provoca la muerte de tres personas, lesiones graves a otras y la desaparición de una niña, lo que sumerge a los protagonistas en una espiral de dolor, culpa y un desesperado deseo de venganza.

La serie se estrenó en la plataforma de streaming el 21 de agosto. Imagen Netflix.



El drama lleno de giros inesperados ha llevado a los espectadores a preguntarse si esta historia está basada en hechos reales.

¿La serie de Netflix 'Accidente' está basada en una historia real?

La respuesta, según el productor Leonardo Padrón en una entrevista con ‘El Estímulo’, es que la serie no se basa en una sola historia de la vida real, sino en una combinación de situaciones similares que han ocurrido en diferentes partes del mundo.

La idea central del accidente proviene de varios casos que, aunque sorprendentes, son (tristemente) más comunes de lo que se podría pensar.

Padrón señaló que la premisa de la serie radica en cómo la vida puede cambiar en un instante debido a un accidente, una enfermedad o una revelación inesperada.

Ana Claudia Talancón es una de las protagonistas de esta historia. Imagen Netflix.



En ‘Accidente’, el público es testigo de cómo un incidente aparentemente casual destroza las vidas de varias familias, y de cómo las circunstancias los llevan a cuestionarse si realmente fue un infortunio o si hay algo más siniestro detrás.

“Si lo piensas bien, detrás de cada accidente hay un por qué y, muchas veces, un culpable. Y en esta historia lo hay. Aquí todos se convierten en sospechosos de haber causado ese ‘accidente’, dijo Padrón en la charla.



También comentó que esta historia, aunque situada en México, es universal en sus temas y emociones, y podría ocurrir en cualquier parte del mundo, lo que la hace aún más impactante.

El reparto de esta producción es uno de sus puntos más fuertes, su elenco incluye la participación de actores de renombre como Sebastián Martínez, Ana Claudia Talancón, Alberto Guerra, Eréndira Ibarra, Erick Elías, Regina Blandon, Erick Hayser, Macarena García, entre otros.

PUBLICIDAD

Mientras que la dirección, a cargo de Gracia Querejeta y Klych López, fusiona perspectivas europeas y latinoamericanas, lo que enriquece aún más la narrativa de ‘Accidente’.

La historia narra cómo la vida de cuatro familias cambia a raíz de un accidente. Imagen Netflix.



La serie de 10 capítulos, de una hora de duración cada uno, explora no solo la tragedia y el misterio también los efectos devastadores que tiene en las relaciones familiares.

Cada miembro de estos núcleos se enfrenta a un dolor abrumador, y mientras algunos encuentran la fuerza para seguir adelante, otros se ven consumidos por el deseo de encontrar un culpable, lo que lleva a una tensión constante a lo largo de la trama. A medida que avanza la historia, la línea entre la verdad y la mentira se difumina, lo que mantiene a los espectadores atónitos.