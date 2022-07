Ryan Gosling quiere ser Ghost Rider en las películas de Marvel: mira cómo se vería

En 2018 fue la última vez que Ryan Gosling había participado en una película y no fue hasta 2022, que hizo su regreso triunfal como actor en 'The Grey Man'. Además en los últimos meses, se le ha visto filmar sus escenas como Ken en la cinta 'Barbie' junto a Margot Robbie.

El famoso ya tiene en puerta otros proyectos como 'Wolfman', 'The Fall Guy', 'The Actor' y 'Project Hail Mary', los cuales se estarían estrenando en los siguientes años.

Ryan Gosling habló sobre los rumores sobre su integración al MCU y desmintió que sería Nova

Ryan es uno de los tantos actores que de acuerdo a sus fans, sería perfecto para integrarse al MCU y si bien aún no hay planes certeros sobre ello, él ya emitió su opinión sobre el tema.

Desde hace unos días, Gosling se encuentra promocionando su nueva cinta de acción 'The Gray Man' al asistir a diversas premieres y por supuesto, otorgando entrevistas a diversos medios.

Si bien en estas últimas se centra en responder dudas sobre su más reciente proyecto, también ha hablado sobre otros temas, como por ejemplo su interés en el MCU.

Hace tiempo se especuló en Internet que el actor de 41 años podría ser Nova, un superhéroe de Marvel que recibe los poderes de un alienígena llamado Rhomann Dey para que lo reemplazara en el rango de Nova Prime luego de la destrucción de su mundo.



Durante una entrevista para MTV News realizada el pasado 19 de julio de 2022, Gosling negó ráidamente este rumor, pero reveló que estaba esperando el llamado para ser un superhéroe en especial.

"No sé nada sobre Nova, si eso es lo que me vas a preguntar. No importa. Yo no estaba bien para eso. Estoy esperando la llamada del Capitán Canadá", fue su declaración.



No obstante parece que Ryan lo comentó a manera de broma haciendo referencia a su país de origen, pues aunque sí existe un Capitán Canadá, el cual fue creado en la década de los 70, no forma parte del universo Marvel.

No pasó mucho tiempo para que sus fans se emocionaran al respecto y lo apoyaran, aunque solo se tratara de un pequeño chiste.

Ryan Gosling quiere ser el nuevo Ghost Rider en el MCU

Pero eso no es todo, pues el protagonista de 'La La Land' también añadió de manera seria que está interesado en un personaje de la novelas gráficas y ese es Ghost Rider.

Es importante recordar que el primer actor en darle vida, de una manera poco exitosa en 2007, fue Nicolas Cage. De hecho, su compañera de set fue Eva Mendes bajo el personaje de Roxanne Simpson, así que de conseguir su sueño sería un gran plus que la actriz repitiera este papel, ya que Ryan y Eva son pareja en la vida real.

Internautas crearon fan arts de Ryan Gosling como Ghost Rider

De nueva cuenta, sus seguidores hicieron acto de presencia en redes donde aprobaron a Ryan para ser este motociclista envuelto en llamas.

"Yo lo pensé hace muchos años y sería increíble verlo en este papel", "Simplemente es perfecto, le queda", "¿Gosling como Ghost Rider? Sí por favor", o "Ryan Gosling como Ghost Rider... Hay gente que no está de acuerdo pero yo sí lo veo" son solo algunas opiniones en redes sociales.



La idea pareció agradarle a los internautas quienes incluso han creado diversos fanarts de Gosling como Johnny Blaze, aquel hombre que le entrega su alma a Satanás para salvar la vida de su padre y que en las noches, sufre una transformación la cual le da poderes sobranaturales.



Solo resta esperar la respuesta de Marvel a esta petición y de ser escuchada, en pocos años podríamos ver a Ryan Gosling en un papel más atrevido que seguro le dará gran éxito por su capacidad actoral.