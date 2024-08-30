Películas y series similares a 'Accidente' de Netflix : Muchas están basadas en hechos reales

La serie 'Accidente' de Netflix se volvió tendencia gracias a su combinación de drama, misterio y acción. Si te atrapó esta intrigante trama que se crea después de que un broncolín mal colocado, provocara la muerte de tres niños, seguramente querrás seguir explorando producciones similares de incidentes que pueden pasar en la vida real y que te mantendrán al borde de tu asiento. A continuación, te presentamos una lista de películas y series que podrían ser de tu interés y te decimos dónde puedes verlas.

'127 horas' - Disney +

Ir a escalar y explorar la naturaleza podría parecer una actividad sin riesgo, pero un hombre vive una pesadilla al quedar atrapado en un cañón de Utah cuando una roca cae y aplastó su brazo. Durante 5 días busca la manera de sobrevivir y curiosamente está cinta protagonizada por James Franco está basada en la historia real de Aron Ralston, un montañista que, en 2003 vivió esta experiencia que lo marcó para siempre.

Anatomía de una caída -Amazon Prime

Es un thriller judicial que sigue la historia de una escritora que se convierte en la principal sospechosa de la muerte de su esposo, quien cae desde el segundo piso de su casa. La trama se desarrolla en torno al juicio en el que se investiga si su muerte fue un accidente o un asesinato.

'La sociedad de la nieve' - Netflix

A pesar de que las probabilidades de que un avión choque son casi nulas, resulta que no es imposible y una historia que narra el horror de esto es precisamente 'La sociedad de la nieve', donde más de 30 pasajeros sobrevivieron a la colisión de la nave con el pico de los Andes, pero tras 72 días en el frío solo sobrevivieron 16.

La cinta que fue nominada a los premios Oscar, también estuvo inspirada en un hecho real ocurrido en los años setenta y que conmocionó al mundo, ya que todos daban por perdidos a los pasajeros que viajaban a Chile.

'La caída' - Amazon Prime

Es un drama protagonizado por Karla Souza, que narra la historia de Mariel, una talentosa clavadista mexicana que está en la recta final de su carrera y busca participar en los Juegos Olímpicos. Mientras se enfrenta a la presión de mantener su nivel competitivo, también lidia con traumas personales y secretos oscuros que surgen dentro del mundo del deporte.

‘Historia de un crimen: La búsqueda' -Netflix

Si lo tuyo es el mistero 'Historia de un crimen: la búsqueda', es para ti, ya quetoma como referencia la desaparición de una niña llamada Paulette Gerbera Farah,que ocurrió en el Estado de México en el año 2010. Si bien se pensó que se trataba de un secuestro tras una larga investigación se encuentra su cuerpo sin vida en su recámara, dejando una serie de incógnitas sobre cómo nadie notó a la menor o si sus padres estuvieron involucrados en su muerte.

'The Act' - Claro Video

basada en la historia real de Gypsy Rose Blanchard y su madre, Dee Dee Blanchard, la serie se centra en una oscura y perturbadora relación marcada por el síndrome de Munchausen por poder, pues Dee Dee convence a todos de que su hija sufre diversas enfermedades graves, manteniéndola controlada y dependiente de ella. Sin embargo, a medida que Gypsy crece, comienza a descubrir las mentiras de su madre y a rebelarse contra el control opresivo. La trama termina con un giro inesperado cuando la joven intenta escapar de su madre.

'El caso Asunta' - Netflix

La serie relata de manera dramatizada los sucesos que rodearon la desaparición y asesinato de una niña de nombre, Asunta Basterra, una niña originaria de China que adoptada por una pareja española. Las pistas llevan a creer a la policía que sus padres fueron los responsables, ya que cada vez encuentras más inconsistencia en el caso, lo cual termina en un turbio juicio.