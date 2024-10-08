Luis Fernando Peña hizo su papel más difícil a los 18 años, ¿en qué película fue?

Video Luis Fernando Peña casi deja la actuación después de una terrible pérdida durante 'Amar te duele'

Luis Fernando Peña, nominado en dos ocasiones al Premio Ariel como Mejor Actor, ha demostrado ser uno de los actores más versátiles de su generación. Su talento lo ha llevado desde muy joven a participar en una amplia gama de proyectos cinematográficos.

¿En qué películas ha salido Luis Fernando Peña?

Desde el inicio de su carrera, el protagonista de ‘Amarte duele’ ha explorado diferentes géneros, demostrando su gran talento en películas como ‘Sleep Dealer’ (2008, ciencia ficción), donde su actuación fue elogiada por la crítica especializada.

En ‘Sin nombre' (2009) compartió créditos con actores de renombre como Tenoch Huerta y Paulina Gaitán. Su papel de 'El Sol' lo ayudó a consolidar aún más su carrera.

Además de estas producciones, ha participado en películas como 'De la calle', 'Suave patria', 'Amor a primera visa', 'La dictadura perfecta', '¡Que viva México!' y la aplaudida ‘Perfume de violetas’.

¿Cuántos años tenía Luis Fernando Peña cuando actuó en ‘Perfume de Violetas’?

‘Perfume de violetas’, de 2001, es considerada un clásico del cine mexicano moderno. La película se centra en la amistad de dos adolescentes mexicanas con personalidades distintas, pero que establecen un fuerte lazo de ternura y risas. Ambas provienen de un contexto de precariedad, y sus vidas cambian cuando una de ellas es abusada sexualmente.

La película aborda temas como la violencia, la desigualdad social, la adolescencia, el abuso sexual y la amistad de una manera cruda y honesta. Una de las actuaciones más destacadas es la de Luis Fernando Peña, que al momento de filmar ‘Perfume de violetas’ tenía 18 años.

Peña interpreta al hermano de una de las chicas, y es él quien ayuda al abusador a aprovecharse de ella. En una entrevista con Óscar Uriel, Luis Fernando Peña habló de su facilidad por interpretar a aquel tipo de personajes.

“Creo que desde pequeño tuve mucho acercamiento a este tipo de personajes. Si bien no cercano a la familia, pero sí tenía historias de violencia intrafamiliar, de alcoholismo, de drogadicción…”