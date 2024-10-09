Así luce ahora el elenco de 'Perfume de violetas' (Luis Fernando Peña tenía apenas 18 años cuando actuó)

Video Luis Fernando Peña casi deja la actuación después de una terrible pérdida durante 'Amar te duele'

A más de dos décadas de su estreno, el elenco de la película ‘Perfume de violetas’ ha experimentado cambios significativos en sus vidas y carreras.

Ximena Ayala fue Yessica en 'Perfume de violetas'

Ximena Ayala interpretó a Yessica, una adolescente que enfrenta una vida llena de violencia y abusos. Su actuación fue aclamada por la crítica y le abrió las puertas a una carrera prolífica en el cine y la televisión.



Después de ‘Perfume de violetas’, Ximena participó en producciones como ‘Capadocia’ en 2010, ‘Los insólitos peces gato’ en 2013 y ‘Guerra de ídolos’ en 2017. En la serie de ViX 'María Félix: La Doña’ dio vida a la icónica Frida Kahlo.

Ximena Ayala como Frida Kahlo en 'María Félix: La Doña' de ViX+ Imagen ViX+/ The Grosby Group



Además de su carrera como actriz, Ximena ha incursionado en el diseño, creando la marca ‘Homo Habilis’, que se especializa en productos confeccionados con piel, como mochilas y portafolios.

Nancy Gutiérrez interpretó a Miriam en 'Perfume de violetas'

Nancy Gutiérrez dio vida a Miriam, una joven tímida e inocente cuya vida cambia drásticamente al conocer a Yessica. Tras su participación en ‘Perfume de violetas’, Nancy continuó su carrera en el cine con películas como ‘La niña en la piedra’ en 2006’ y ‘El brassier de Emma’ en 2007.

Sin embargo, decidió alejarse de los reflectores y actualmente lleva una vida más privada. En 2018, Ximena Ayala organizó una función especial de ‘Perfume de violetas’ en la Cineteca Nacional para apoyar a Nancy, cuya hija estaba hospitalizada en ese momento, pero desde entonces dejó de aparecer en pantalla.

Imagen @ximenaayala / Instagram

Luis Fernando Peña fue Jorge en 'Perfume de violetas'

Luis Fernando Peña interpretó a Jorge en ‘Perfume de Violetas’, el hermanastro de Yessica y uno de los principales antagonistas de la película. El actor dio vida a este personaje cuando apenas tenía 18 años y, debido a la crudeza de la historia, asegura que fue uno de los trabajos más difíciles de su carrera.

Luis Fernando Peña en 'Perfume de violetas' Imagen Película 'Perfume de violetas'/ Mezcalent

Un año después de ‘Perfume de violetas’, alcanzó la fama con su papel de Ulises en ‘Amarte duele’, el cual cambiaría para siempre su carrera como actor. Desde entonces, ha participado en numerosas producciones, incluyendo telenovelas como ‘Clase 406’ y series como ‘Médicos, línea de vida’.

Actualmente, Luis Fernando sigue activo en la industria del entretenimiento y uno de sus proyectos más recientes fue la película ‘¡Qué viva México!’.

Luis Fernando Peña en la película '¡Que viva México!' Imagen Bandidos Films

Arcelia Ramírez interpetó a Alicia, la mamá de Miriam, en 'Perfume de violetas'

Arcelia Ramírez dio vida a la madre de Miriam, una mujer trabajadora y cariñosa que contrasta con la mamá de Yessica, quien es negligente y hasta violeta.



Arcelia Ramírez es una de las actrices más reconocidas de México y ha mantenido un carrera exitosa en cine, televisión y teatro. Ha participado en producciones como ‘El club’, ‘Vencer el miedo’ y ‘El color de la pasión’. A sus 56 años, sigue siendo una figura prominente en la industria del entretenimiento mexicano.

María Rojo interpretó a la mamá de Yessica en 'Perfume de violetas'

La aclamada actriz María Rojo dio vida a la madre de Yessica, un personaje frío y distante que también sufre de violencia.

María es una artista con una larga trayectoria en el cine y la televisión mexicana, lo que le ha dado una gran experiencia en la pantalla. Además de su carrera artística, incursionó en la política, pues fue senadora en México de 2006 a 2012.



A pesar de su trabajo en la política, María Rojas no abandonó la acutación en telenovelas y películas, manteniéndose vigente en el mundo del espectáculo.