Películas que no sabias que están basadas en libros: 'Viernes de locos' es una historia de 1972

En la industria del entretenimiento, la adaptación de libros a películas ha sido una práctica común durante décadas. Sin embargo, en ocasiones, algunas logran sorprender al público tras revelar que están basadas en obras literarias conocidas o incluso desconocidas para muchos espectadores.

Estas películas está basadas en libros, pero pocos lo saben

'El diablo viste a la moda'

Al estrenarse esta cinta en 2006, todos quedaron encantados con la historia que sigue a Andy Sachs, una joven periodista que sueña con trabajar en Nueva York y cuya vida cambia al encontrar trabajo para Miranda Priestly, la editora en jefe de la revista de moda Runway.

Si bien podría parecer que la trama y los personajes salieron directamente de algún escritor de cine fascinado con la Gran Manzana y la moda, resulta que nació gracias al libro 'El diablo viste de Prada', escrito por Lauren Weisberger en 2004.

Anne Hathaway, Emily Blunt y Meryl Streep tendrán un reencuentro de ‘El diablo viste a la moda’ en los SAG Awards 2024 Imagen Fox 2000 Pictures

'Maze Runner'

Hace 10 años llegó a la pantalla grande 'Maze Runner'. La cinta sigue a un joven llamado Thomas, quien despierta en un ascensor en movimiento sin recordar quién es ni cómo llegó allí. Pronto descubre que está atrapado en un vasto laberinto junto con un grupo de otros adolescentes, todos los cuales han perdido la memoria al igual que él. Su objetivo principal es encontrar una salida mientras enfrentan peligrosos obstáculos y criaturas letales que habitan el laberinto.

Resulta que dicho largometraje está inspirado en la saga creada por James Dashner, la cual está conformada por tres libros principales y tres más secundarios.

Si bien los primeros fueron adaptados al cine, su popularidad no prosperó de una manera destacada, debido a que era continuamente comparada con 'Los juegos del hambre'.

Imagen 20th Century Fox

'

Shrek'

¿Te habías imaginado que 'Shrek' nació en la literatura? Pues resulta que el personaje fue creado por el ilustrador y escritor de cuentos infantiles William Steig, quien creó más de 30 historias infantiles; no obstante, su éxito se dio cuando lanzó la historia de 'Shrek!' en 1990.

El libro fue un éxito entre los lectores y tan solo un año después de su publicación captó la atención del reconocido director Steven Spielberg, quien planeó hacer una película, pero no pudo hacerlo ya que la compañía DreamWorks compró los derechos de autor del libro primero.

Imagen DreamWorks Animation/Dreamworks Pictures

'Viernes de Locos'

Durante el apogeo de Lindsay Lohan en Disney, llegó a protagonizar 'Viernes de locos', donde se muestra la historia de Anna, una adolescente incomprendida, y su madre, quien le impone reglas y no la comprende en lo absoluto. Sin embargo, todo da un giro alocado cuando ambas despiertan y descubren que han intercambiado de cuerpo entre sí.

Por increíble que parezca, esta película también está basada en el libro homónimo de 1972 escrito por Mary Rodgers.

Imagen Walt Disney Pictures

'Tiburón'

Gracias a Steven Spielberg, las personas comenzaron a sentir miedo al nadar en el océano, todo gracias a su película 'Jaws' de 1975. La idea de que un enorme tiburón blanco pudiera comer personas de un solo mordisco cerca de la playa seguramente provocó miles de pesadillas. Y te sorprenderá saber que, de hecho, también está basada en un libro, el cual lleva el mismo nombre que la cinta y fue escrito en 1974 por Peter Benchley.

Imagen Universal Pictures

Chicas pesadas

A pesar de que la actriz Tina Fey creó el guión para la amada película, ella se basó parcialmente en el libro 'Queen Bees and Wannabes', escrito por Rosalind Wiseman, el cual fue publicado en 2002 y contaba con una trama adolescente y escolar, es decir, muy parecida a 'Chicas pesadas'.

'Mean Girls' Imagen Paramount Pictures / M.G. Films / Broadway Video

Trainspotting

La cinta sigue a Mark Renton y su grupo de amigos adictos a la heroína que viven en Edimburgo, Escocia. El protagonista lucha por liberarse de su adicción y escapar de la vida de drogas y delincuencia que lo rodea. A lo largo de la película, se enfrenta a diversas experiencias, incluyendo amistades turbulentas, intentos de rehabilitación y episodios de abstinencia dolorosos.

La cruda película logró tomar forma gracias a la novela del mismo nombre escrita por Irvine Welsh, la cual tomó gran relevancia después del estreno del filme en 1996.

Imagen Miramax