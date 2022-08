La película 'Frida' se estrenó hace 20 años, ¿qué ha sido de sus actores?

Aunque el camino a la fama no fue sencillo para la originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, México, poco a poco su popularidad incrementó y se unió a proyectos como ‘Everly’, ‘After the Sunset’ y ‘Once Upon a Time in Mexico’, donde compartió créditos con celebridades como Johnny Depp, Willem Dafoe y Antonio Banderas.