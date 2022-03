Patrick Stewart por fin confirmó que el Profesor X estará en 'Doctor Strange 2'

El domingo 13 de febrero, Marvel estrenó un nuevo tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ durante la transmisión del Super Bowl. El adelanto de la siguiente película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) dio pistas sobre la posible introducción de los X-Men a la historia.

Los fans de Marvel señalaron que una parte en la que una misteriosa voz dice “debemos decirle la verdad” se trata Patrick Stewart en el papel del Charles Xavier, líder de los mutantes y también conocido como Profesor X.

Según las teorías, Charles Xavier formaría parte de un grupo de personajes conocidos como los Illuminati junto a otros héroes de Marvel, qienes juzgarían las acciones de Stephen Strange en la historia.

Debido a la temática del multiverso en ‘Doctor Strange 2’, han surgido rumores sobre posibles cameos en la película. Algunos de ellos incluyen a actores que interpretaron a algún personaje de Marvel en franquicias previas al MCU o introducción de nuevas estrellas.

La participación de estos actores es una especulación, pero Patrick Stewart podría haber confirmado su aparición en el tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Patrick Stewart confirmó al Profesor X en el MCU

Después del estreno del tráiler, Patrick Stewart negó su participación en la película diciendo que los fans han intentado imitar su voz durante años; sin embargo, en una entrevista reciente con el canal de YouTube 'Jake’s Take', el actor habló sobre la reacción de los fans ante su supuesta aparición.

“Tenía mi teléfono apagado cuando sucedió, así que no escuché nada. No fue hasta la mañana siguiente que, cuando me desperté, miré mi teléfono y descubrí que me habían bombardeado con respuestas. Mi equipo de relaciones públicas me había enviado reacciones que habían detallado", dijo Stewart en la entrevista.

El actor continuó la historia sobre su reacción al estreno del tráiler confirmando que la misteriosa voz y la figura se tratan de su personaje de los X-Men.

“De hecho, no reconocí mi propia voz. Sonaba diferente.Tal vez tenía un resfriado o algo así en ese momento, no lo sé. Estaba asombrado; y todo lo que vieron fue la parte posterior de mi hombro y creo que el lóbulo de mi oreja, nada más; que se hubieran hecho tantas conexiones. Pero me complació [ver las reacciones]", confesó el actor.

¿Qué significa la participación del Profesor X en ‘Doctor Strange’?

Patrick Stewart no dio más detalles sobre su participación en Doctor Strange, pero las teorías de fans indican que su personaje podría ser la llegada de los X-Men MCU, aunque esto aún no está confirmado.

A pesar de ello, Stewart dio su punto de vista sobre un posible “¿Qué pasaría si…el Profesor X se encontrara con Doctor Strange en el multiverso?”

“El Profesor X sería extraordinariamente cauteloso y vigilante, y tal vez se sentiría un poco inseguro, porque hay algo que es potencialmente peligroso en este hombre. Creo que eso pondría al Profesor Xavier en guardia”, dijo Patrick Stewart en la entrevista.



‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se estrena en cines el 6 de mayo de 2022.