¡Se viene otro libro de 'Los juegos del hambre'! ¿Cuándo podremos leer la historia de Haymitch?

Video 'Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes': teorías y conexiones con las películas originales

Los libros de 'Los juegos del hambre' se volvieron famosos después de que llegaran a la sala de cine en una trilogía que resultó ser todo un éxito, y si bien muchos pensarían que ya no se explorarían historias de los personajes originales, resultó ser todo lo contrario.

La precuela de 'Los juegos del hambre': 'Sunrise on the Reaping' llega en 2025

PUBLICIDAD

De acuerdo con el portal 'Variety', Suzanne Collins, la autora de dicho melodrama, confirmó el pasado 6 de junio que está trabajando en un nuevo libro llamado 'Sunrise on the Reaping' o en español 'Amanecer en la cosecha', el cual contará la historia de Haymitch Abernathy, su participación en los Juegos del Hambre y cómo llegó a convertirse en el primer ganador del Distrito 12.

Dicha narración es una precuela de la trilogía original y se ubica 40 años después de los acontecimientos de 'Balada de pájaros cantores y serpientes', donde se muestra el pasado de Coriolanus Snow, décadas antes de que se convirtiera en el hombre más poderoso de Panem. Además, su lanzamiento oficial será el 18 de marzo de 2025.

"Con 'Sunrise on the Reaping', me inspiré en la idea de sumisión implícita de David Hume y, en sus palabras, "La facilidad con la que muchos son gobernados por unos pocos". La historia también se prestó a profundizar en el uso de la propaganda y el poder de quienes controlan la narrativa. La pregunta '¿Real o no real?' Cada día me parece más apremiante", fue lo que comentó Collins en una reciente entrevista.

Imagen Getty Images y Lionsgate



Por supuesto, la noticia emocionó a los fans, ya que desde los primeros libros tenían la curiosidad de saber más sobre Haymitch Abernathy, de quien se describe muy poco, pero tiene un rol muy importante en la saga original.

¿Habrá una película de

'Sunrise on the Reaping'?

A la par del anuncio del nuevo libro, el portal 'Screenrant' aseguró que ya hay planes de llevar a la pantalla grande esta novela, pues Lionsgate, la empresa que tiene los derechos de 'Los juegos del hambre', está más que dispuesta a hacer otra película.

Los rumores apuntan a que se estrenará a finales de 2026, lo cual significa que será lanzada específicamente un año y ocho meses después de la llegada del libro, lo cual se considera un movimiento rápido y a la vez arriesgado.

En redes sociales, los internautas se han preguntado si Woody Harrelson retomará su papel como Haymitch Abernathy para la adaptación cinematográfica, pero por ahora eso es un dato desconocido.

Imagen Lionsgate