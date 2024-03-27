Se viene un reboot de 'Las Crónicas de Narnia' con Netflix: todo lo que se sabe sobre la nueva versión

En 2005, Disney lanzó 'Las Crónicas de Narnia: El León, la Bruja y el Ropero', una película que transporta a los espectadores a un mundo mágico y fascinante creado por C.S. Lewis. La historia sigue a los hermanos Pevensie, Peter, Susan, Edmund y Lucy, quienes descubren el reino de Narnia a través de un armario mágico durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, se enfrentan a la malvada Bruja Blanca y se unen al imponente león Aslan en una batalla épica por la libertad y la justicia.

Netflix producirá películas de 'Las crónicas de Narnia': Greta Gerwig será la directora

La primera película fue un éxito, pero las dos siguientes no corrieron con la misma suerte y, por ende, se cancelaron las demás entregas. Sin embargo, la empresa Netflix adquirió los derechos de la franquicia en su totalidad en 2018.

Si bien la noticia no tuvo mucho impacto en su momento, recientemente hubo nuevas noticias al respecto. El nuevo proyecto estará a cargo de Greta Gerwig, reconocida por haber dirigido la cinta protagonizada por Ryan Gosling y Margot Robbie, es decir, "Barbie".

Según información del portal 'Comic Book Resources', Gerwig adaptará los dos primeros libros de la saga de Narnia para crear largometrajes lo más fieles posibles a la historia original.

En una reciente entrevista, la directora explicó qué la impulsó a aceptar plasmar el mundo de Narnia, y su respuesta resultó estar llena de magia.

"Narnia está conectada con el folclore y los cuentos de hadas de Inglaterra, pero es una combinación de diferentes tradiciones. Cuando eras niño, aceptas todo: que estás en esta tierra de Narnia, hay faunos y luego aparece Papá Noel. Ni siquiera se te ocurre que no es esquemático. Me interesa abrazar la paradoja de los mundos que Lewis creó, porque eso es lo que los hace tan convincentes".



Al estar en los primeros pasos, dichas entregas aún se desconocen las posibles fechas de estreno o quiénes serán los actores que encarnen a los hermanos Pevensie, pero se estima que la producción de la primera cinta inicie en 2025, lo cual indicaría que aún es muy pronto para esperar nuevas actualizaciones sobre el tema.

William Moseley, actor de 'Las crónicas de Narnia' de Disney, revela si estaría en este nuevo reboot

Quien ya emitió sus primeras opiniones sobre el reboot de 'Las Crónicas de Narnia' fue William Moseley, quien interpretó hace casi 19 años a Peter, el hermano mayor de los Pevensie. Fue en una entrevista para el portal 'Bleeding Cool' donde se le cuestionó si cree que le darían un papel en esta nueva versión de las cintas y con seguridad respondió que no, por una razón bastante razonable.

"No creo que me llamen para Narnia de Netflix porque están cambiando su nombre y reiniciándola. Ya no soy parte de ese mundo , lo que a veces me entristece porque amo el mundo de Narnia y ser parte de él. Es como si estuvieras en Star Wars y pudieras ver cómo eran los Stormtroopers. Todas las cosas maravillosas funcionaron y es divertido".



Pero eso sí, comentó que le gustaría mucho tener la oportunidad de visitar el set del reinicio de 'Las crónicas de Narnia' junto con el elenco original, lo cual de volverse una realidad, será un golpe de nostalgia para todos aquellos que crecieron con la versión que mostró Disney.

