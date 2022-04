'Moon Knight': 4 cosas que contradicen al MCU (las Gemas del Infinito ya no tienen sentido)

El primer primer episodio de 'Moon Knight' no solo mostró las múltiples personalidades del héroe , sino también confirmó la existencia de otras deidades aparte de Thor y su familia. La serie introduce por primera vez a los dioses egipcios, centrándose en dos de sus dioses: Khonsu y Ammit.

La única explicación que evitaría que ambas visiones del mundo se contradigan se encuentra en los cómics. En las publicaciones de Marvel, los llamados dioses egipcios no son deidades, sino entidades de otra dimensión. Ellos no crearon el mundo tal cual, pero sí contribuyeron al desarrollo de la vida en la Tierra.

' Moon Knight ' : ¿los dioses existen o no en el MCU?

Cuando se introdujo a Thor y a los Asgardianos en el MCU, se dejó en claro que eran alienígenas y no dioses. Supuestamente, estos guerreros habían sido percibidos de esa forma gracias a su gran poder y tecnología.

En 'Thor: Love and Thunder', Gorr se enfrentará al hijo de Odín debido a su lucha personal en contra de los dioses, a quien prometió eliminar por no escuchar sus plegarias.