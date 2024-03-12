Belinda regresa a la actuación con los hermanos Iglesias de 'Club de Cuervos': todo lo que sabemos de 'Mentiras, la serie'

Video Así es un día en la vida de Belinda: desde que se levanta, hasta sus "manías" para poder dormir

Este lunes 11 de marzo, justo un día antes de su cumpleaños, Luis Gerardo Méndez dio a conocer por medio de su cuenta oficial de Instagram lo que será su nueva producción en la que logró reunir a un elenco de primera y regresar a Belinda a la actuación: la serie 'Mentiras'.

La cantante protagonizó en 2020 la obra de teatro musical 'Hoy no me puedo levantar', sin embargo, desde el 2017 no hace una película ('Baywatch' en la que realizó una participación especial) y desde 2010 no actúa en una serie ('Mujeres asesinas'), aunque fue tan solo en un capítulo, así que en realidad desde el 2009 ('Camaleones') no protagoniza un proyecto televisivo o al menos recurrente.

Belinda en 'Baywatch'

¿De qué trata 'Mentiras, la serie'?

Este nuevo proyecto esta basado en la exitosa obra de teatro musical mexicana: 'Mentiras'.

La trama trata de cuatro mujeres, de personalidades completamente diferentes, que se encuentran en el funeral del hombre que alguna vez amaron, el cual descubren que fue asesinado y que una de ellas es la culpable. A través de recordar sus experiencias con dicho sujeto piensan resolver el misterio de su muerte.

Todo está ambientado en los años 80s y musicalizado por las 30 canciones más exitosas de la época de diferentes artistas como Dulce, Mijares, Yuri, Rocío Banquells, Amanda Miguel, Emmanuel, entre otros.

Luis Gerardo Méndez anuncia 'Mentiras, la serie'

¿Por qué se hizo serie la obra de teatro musical 'Mentiras'?

Luis Gerardo Méndez explicó en un posteo desde su cuenta oficial de Instagram, donde reveló al elenco de esta nueva serie, que desde que fundó su productora Cine vaquero con su socio Gerardo Gatica, quiso realizar proyector innovadores, arriesgados y emocionantes, además de que quiso encontrar la manera de rendirles tributo al teatro y los musicales en pantalla, pues fueron los lugares donde se formó como actor.

"Hace 5 años me di cuenta que la respuesta siempre estuvo frente a mí con el extraordinario trabajo que José Manuel Lopez Velarde había hecho en #MENTIRAS. Tuvimos la certeza de que en México estábamos listos para llevar un musical de este tamaño a la televisión. Hoy, por fin, cobijados por nuestro equipo en @primevideomx, MENTIRAS es una realidad y hacerlo de la mano de todos estos cómplices me hace sonreír. No puedo esperar a que vean la magia que están haciendo", manifestó.

¿Quiénes están en el elenco de 'Mentiras, la serie'?

El papel de Emmanuel, el protagonista de la historia, será realizado por Luis Gerardo Méndez, un hombre que termina casado con dos mujeres y enredado con otras dos, quien termina envuelto en una red de mentiras que él solito armó y de las que ya no halla cómo salir.

Belinda regresa a la actuación en el papel de Daniela, la primera esposa de Emmanuel, quien desde su adolescencia soñó con casarse con él y tener una vida ideal.

Belinda y Luis Gerardo Méndez en la nueva serie de Mentiras

Mariana Treviño, quien originalmente interpretaba a Lupita, la secretaria y amante de Emmanuel en teatro, hará nuevamente este papel, pero ahora en la serie.

"A veces en la vida toca volver. Honrada de volver a encontrarme con mi amada Lupita después de tantos años, qué nos diremos... ¿seremos los mismos? Ojalá sí y no :) Qué padre compartir con esto elenco, gracias por la invitación", escribió la actriz en Instagram.

Tras haber interpretado a Chava e Isabel Iglesias en 'Club de Cuervos', Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez, quienes han demostrado ser una dupla increíble, repiten en esta serie, sólo que ahora, en vez de hermanos, serán amantes, lo que algunos fans califican como un multiverso de la exitosa serie de Netflix.

Club de Cuervos

Diana Bovio, quien confesó que esta producción es "un sueño hecho realidad", será Dulce, la segunda esposa de Emmanuel, a quien conoce a punto de convertirse en monja, siendo la niñera del hermanito de Daniela.

Diana Bovio

Regina Blandón interpretará a Yuri, la mejor amiga de Daniela, que termina enredada con su esposo por acercarse más a su verdadero amor.

Imagen Instagram @reginablandon

¿Quién es el director y creador de la serie?

Gabriel Ripstein ('Un extraño enemigo' y '600 miles') creó la serie y será el Director y showrunner.

"En esta adaptación, rendiremos homenaje a una historia y a unos personajes que el público adora y ampliaremos su universo, gracias a una narrativa visual completamente innovadora", contó en enrevista para 'Variety'.



Ripstein, Ilse Apellaniz y Natalia García Agraz son coguionistas de la serie.

'Mentiras' es una coproducción entre Cine Vaquero y Pez Caja de Andrea Gamboa ('A Million Miles Away').

Velarde, creador del exitoso musical en el que se basa la historia, fungirá como director artístico.

¿Cuándo se estrena 'Mentiras, la serie'?

Aún no hay una fecha de estreno de la serie, ya que el rodaje a penas inició, sin embargo se sabe que posiblemente será en este mismo año y que se lanzará exclusivamente en Prime Video, en más de 240 países.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la noticia del estreno de 'Mentiras, la serie'?

La mayoría de los usuarios de redes sociales se mostraron felices y entusiasmados sobre este estreno y con el regreso de Belinda a la pantalla chica.

"No puedo esperar, ¡necesito verla YA!", "Hoy los theatre kids somos felices. Gracias", "Qué locura", "Me mueroooo", "Te amo, Belinda", "No puedo de tanta felicidad", "¿Y si también la hacen en teatro con este mismo elenco?", "Lo mejor del día", "Muero por verla", "No me la pierdo", expresaron.

Hubo quienes consideraron esta nueva serie como un multiverso de los hermanos Iglesias de 'Club de cuervos' de Netflix.

"Yo no quiero ver besarse a los hermanos Iglesias", "¿Me estás diciendo que volveré a ver a Chava e Isabel Iglesias juntos de nuevo? Wow", "Me urgen, la icónica, la mejor Lupita, Mariana Treviño, la amo", "Khéee? Los hermanos Iglesias en otro metaverso jajaja", escribieron algunos.

Michelle Rodríguez expresó su felicidad por ver este proyecto, sin embargo, ya que ella interpreta a Dulce en la puesta en escena, dejó entrever que le hubiera encantado ser considerada para actuar su papel en esta nueva propuesta.

"Qué locura, qué fantasía, qué emoción", le comentó la actriz a Mariana Treviño, mientras que a Diana Bovio, quien interpretará el mismo papel que ella hizo en teatro le dijo: "Es que te amo!!!"



Otros actores que han realizado estos personajes en teatro como Alan Estrada (Emmanuel), María León (Lupita) y Mónica Huarte (Dulce) también reaccionaron aplaudiendo y deseándoles lo mejor a los actores y a la producción.