Silvia Pinal también brilló con estas telenovelas: una la protagonizó con su hija Viridiana

Video Silvia Pinal enamoró a los hombres más importantes: Emilio Azcárraga no fue la mayor de sus conquistas

El pasado 28 de noviembre de 2024 falleció Silvia Pinal , la última diva del cine mexicano. Perdió la vida luego de haber sido hospitalizada por una infección, la cual se complicó.

Con 94 años, Silvia Pinal dejó un enorme legado tras de sí. Además de protagonizar filmes destacados de la Época de Oro del cine mexicano, como ‘El inocente’, ‘El rey del barrio’ o ‘Locura pasional’, Silvia Pinal también incursionó en repetidas ocasiones en la televisión.

PUBLICIDAD

Silvia Pinal formó parte del elenco de varias telenovelas, en las cuales dejó en claro por qué fue una de las actrices mexicanas más talentosas. Aquí te decimos en qué producciones puedes verla.

‘Mañana es primavera’, la telenovela de Silvia Pinal con su hija Viridiana



Una de las primeras telenovelas en las que apareció Silvia Pinal fue en ‘Mañana es primavera’, producción de 1982. No solamente era la protagonista de la historia, también era la productora.

Si algo destaca de ‘Mañana es primavera’ es que Silvia Pinal compartió pantalla junto a su hija Viridiana Alatriste, quien tenía 19 años en aquel entonces.

Desafortunadamente, Viridiana falleció el 25 de octubre de 1982 , cuando la telenovela seguía al aire. Ella murió como consecuencia de un accidente automovilístico tras estar en una fiesta con su entonces novio Jaime Garza, quien era su compañero de la telenovela.

Silvia Pinal en 'Mañana es primavera' Imagen Televisa

‘Carita de ángel’, telenovela de Silvia Pinal como Reverenda



En ‘Carita de ángel’, que puedes ver en ViX , Silvia Pinal interpretó a la Reverenda Lucía, una de las monjas del colegio en donde estudiaba la pequeña Dulce María, la protagonista de la historia interpretada por Daniela Aedo.

Esta telenovela fue transmitida del 2000 al 2001, y también contó con la participación de otras reconocidas celebridades mexicanas, como Lisette Morelos, Nora Salinas y Libertad Lamarque.

‘Fuego en la sangre’, telenovela de Silvia Pinal



Si no lo recuerdas, Silvia Pinal también formó parte del elenco de ‘Fuego en la sangre’ (que puedes ver en ViX) , telenovela mexicana protagonizada por Adela Noriega, Eduardo Yáñez, Jorge Salinas, Nora Salinas, Elizabeth Álvarez y Pablo Montero.

PUBLICIDAD

En ella dio vida a Santa, exnovia de Agustín, personaje interpretado por Joaquín Cordero. Ellos se reencuentran después de años separados y rememoran los buenos momentos que pasaron juntos.

Silvia Pinal en 'Fuego en la sangre' Imagen Televisa

‘Soy tu dueña’, telenovela de Silvia Pinal con Lucero



Una de las apariciones más recordadas de Silvia Pinal en telenovelas mexicanas es en ‘Soy tu dueña’, que puedes ver en ViX , pues la actriz compartió especiales escenas con Lucero, protagonista del programa.

En ‘Soy tu dueña’ Silvia Pinal interpretó a Isabel Rangel, viuda de Dorantes, la tía de Valentina, el querido personaje interpretado por Lucero. Isabel Rangel crió a Valentina como si fuera una hija, y además era madre de Ivana, la antagonista de la telenovela.

En esta telenovela del 2010 Silvia Pinal compartió créditos con otros talentosos actores, como Fernando Colunga, David Zepeda, Jaqueline Andere, Ana Martín y Eric del Castillo.

Silvia Pinal en 'Soy tu dueña' Imagen Televisa

‘Mi marido tiene familia’, de las últimas telenovelas de Silvia Pinal



Uno de los últimos personajes a los que interpretó Silvia Pinal fue a Doña Imelda Sierra, viuda de Córcega, en la telenovela del 2017 ‘Mi marido tiene familia’, que puedes ver en ViX .

Se trata de una producción de Juan Osorio, en la cual Silvia Pinal trabajó de la mano de Zuria Vega, Arath de la Torre, Daniel Arenas, Gabriel Soto, y otros reconocidos actores.

Silvia Pinal en 'Mi marido tiene más familia' Imagen Televisa

‘Silvia Pinal, frente a ti’, la telenovela biográfica de Silvia Pinal



Silvia Pinal tuvo la fortuna de aparecer en su propia serie biográfica, ‘Silvia Pinal, frente a ti’, la cual puedes ver en ViX.

PUBLICIDAD

La telenovela es una producción a cargo de Carla Estrada, la cual está basada en el libro ‘Esta soy yo: Silvia Pinal’, escrito por la mismísima diva.

Fue protagonizada por Itatí Cantoral, quien interpretó a Silvia Pinal, y Silvia Pinal apareció en la telenovela como narradora de su propia historia