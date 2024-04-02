'Matrix' cumple 25 años: Will Smith iba a ser Neo, el código que usan es una receta y más curiosidades

Video Películas taquilleras con el peor CGI: una de Matrix no se salvó de las críticas

‘Matrix’, la película de ciencia ficción que revolucionó el cine en 1999, cumple 25 años este 2024.

Dirigida por las hermanas Wachowski, este filme nos sumergió en un mundo donde la realidad no es lo que parece, comenzando una de las franquicias más exitosas del séptimo arte. Con motivo de su aniversario, te compartimos algunos datos curiosos que quizás desconocías sobre la cinta.

Keanu Reeves y Laurence Fishburne protagonizaron 'Matrix' en 1999. Imagen Warner Bros.

Curiosidades de ‘Matrix’, película de ciencia ficción que cumple 25 años

La idea original de Matrix nació como un cómic, pero las hermanas Wachowski la transformaron en un guión cinematográfico.

Keanu Reeves obtuvo el papel de Neo, pero no fue la primera opción del casting. Will Smith, Tom Cruise y Nicolas Cage fueron algunos de los actores que consideraron para dicho personaje, pero por diferentes razones lo rechazaron.



Debido a que el entrenamiento de artes marciales era tan intenso, Keanu Reeves terminó con una hernia de disco, por lo que tuvo que usar un collarín en los ensayos y retirarlo cada vez que debían grabar.

Así como lo han hecho ‘Los Simpson’ en múltiples ocasiones, algunas de las ideas futuristas que se planteaban en la película, como la realidad virtual, ya es un hecho en la actualidad.

El conejo blanco que Neo debe seguir en la película hace referencia al libro ’Alicia en el País de las Maravillas’, lo que simboliza actuar sin cuestionar, llevándote a aventuras inesperadas.

El código de ‘Matrix’ fue diseñado por Simon Whiteley, quien usó un libro de recetas japonesas de su esposa, por lo que contiene las instrucciones para preparar dicho platillo japonés mezcladas con caracteres raros para hacerlo atractivo a la vista.



De acuerdo con la información del portal ‘New Zealand Herald’, la mayoría de las escenas exteriores fueron grabadas en Sidney, Australia, donde el actor Laurence Fishburne se quejó de sentir una ‘vibra racial’ muy parecida a los años 50.

Los efectos especiales de ‘Matrix’ hicieron historia

Considerando el presupuesto que le daban a las grandes cintas de los años noventa, ‘Matrix’ tuvo que trabajar con un capital bajo para su época, lo que obligó a la creatividad en las escenas de acción.

En cuanto a efectos especiales, una de las secuencias más recordadas es la pelea entre Neo y los 100 clones del Agente Smith requirió 27 días de producción. Cabe destacar que las secuelas de ‘Matrix’ incluyeron cerca de 2,500 efectos especiales, mientras que la primera película tuvo solo 400.



La famosa secuencia de ‘tiempo bala’ se utilizó por primera vez en el cine en esta película, la cual permite filmar escenas de acción en 360 grados y reproducirlas en cámara lenta.