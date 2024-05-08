Películas

'Love Lies Bleeding': Así se grabaron las escenas candentes de Kristen Stewart y Katy M. O'Brian

Kristen Stewart y Katy M. O’Brian protagonizan esta cinta en la que una mujer encargada de un gimnasio se enamora de una fisiculturista que se prepara para una competencia.

Los coordinadores de intimidad se han convertido en parte importante de las filmaciones, ya que esa persona tiene un guión de todos los movimientos que harán los actores en las escenas sexuales, para que todo quede como se había pactado.

Recientemente se estrenó la película ‘Amor, mentiras y sangre’ (Love Lies Bleeding’), protagonizada por Kristen Stewart y Katy O'Brian, compartiendo en una entrevista cómo fue el proceso de filmación de las secuencias de contenido sexual.

Así fue grabar las escenas sexuales en ‘Amor, mentiras y sangre’

Este filme narra la historia de Lou (Kristen Stewart), una mujer encargada de un gimnasio que se enamora perdidamente de Jackie (Katy O'Brian), una ambiciosa físico culturista que se dirige a Las Vegas en busca de su sueño. Pero su amor enciende la violencia, arrastrándolas peligrosamente en la red criminal de la familia de Lou.

Según lo expresado por O'Brian para la revista People, el rodaje de los momentos íntimos implicó un proceso minucioso y protocolos estrictos.

"Simplemente no es nada glamoroso y realmente no es tan sexy cuando lo haces", comentó la actriz.


Para evitar el contacto directo entre las artistas, la coordinadora de intimidad del equipo de producción implementó el uso de múltiples capas de tela y otros elementos como pelotas de yoga recortadas, todo fijado con cinta adhesiva, con el objetivo de generar una barrera física entre ellas durante las grabaciones.

La película ‘Amor, mentiras y sangre’ llegó a la cartelera en México
La película ‘Amor, mentiras y sangre’ llegó a la cartelera en México
Imagen A24
"Nuestra coordinadora de intimidad quería asegurarse de que tuviera muchas capas entre Kristen y yo, por lo que pegaba con cinta adhesiva una capa de tela", explicó O'Brian.


Aunque parece algo poco convencional, estos recursos técnicos responden a un protocolo para garantizar el bienestar y la comodidad de los actores.

Kristen Stewart y Katy M. O'Brian en la película ‘Amor, mentiras y sangre’ (‘Love Lies Bleeding’) <br>
Kristen Stewart y Katy M. O'Brian en la película ‘Amor, mentiras y sangre’ (‘Love Lies Bleeding’) <br>
Imagen A24

Los coordinadores de intimidad, un elemento importante en las filmaciones

Filmar dichas secuencias íntimas involucra un trabajo meticuloso y la aplicación de medidas de seguridad para los intérpretes.

La película ‘Miller’s Girl’, protagonizada por Jenna Ortega y Martin Freeman, fue duramente criticada en redes a principios de este año debido a las secuencias sexuales que filmaron los protagonistas, destacando la diferencia de edad.

En respuesta a dichos señalamientos sobre el proceso de filmación de las escenas explícitas, la coordinadora de intimidad Kristina Arjona habló en exclusiva con DailyMail, donde relató que siempre se busca que ambos actores se sientan cómodos durante las grabaciones.

“Hubo muchas, muchas personas a lo largo de este proceso, interactuando con Jenna para asegurarse de que fuera consistente con lo que ella se sentía cómoda, y ella estaba muy decidida y muy segura de lo que quería hacer. Soy muy consciente de mi talento y me aseguro de que estemos verificando constantemente y de que en ningún momento se supere ninguno de sus límites”, expresó.
