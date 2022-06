El verdadero significado de "hable más fuerte, tengo una toalla" en 'Los Simpson'

'Los Simpson' forma parte de las series animadas de comedia para adultos más famosas y como tal muchos de sus chistes tienen doble sentido o un significado oculto que no es perceptible para todo el público.

Un ejemplo de esto en la caricatura creada por Matt Groening es la famosa frase que Homero dice en el episodio 12 de la quinta temporada, donde contesta el teléfono dentro de su trabajo en la Planta Nuclear, pero al parecer se estaba bañando y dice "hable más fuerte que tengo una toalla".

En este episodio, Bart escapa de una excursión escolar a una fábrica de cajas y se mete en los estudios KrustyLu, pero al dejar su gorra en las máquinas el director Skinner piensa que murió e intenta contactar por teléfono a sus padres. Ahí es cuando la famosa frase es dicha por Homero.

Verdadero significado de "hable más fuerte, tengo una toalla" en 'Los Simpson'



Homero corre a contestar el teléfono dentro de su trabajo, pero solo tienen una toalla en la cintura, por lo que el contexto no tiene mucho sentido y menos su respuesta al decir que no oye por la culpa de la toalla. Por eso la frase se toma solo como una respuesta cómica.

Pero, por más que parezca una expresión absurda y característica del personaje de Homero, en realidad lo dicho por el jefe de familia de los Simpson tiene un significado oculto y la mayoría de los televidentes todo este tiempo no lo entendieron.

La verdad detrás de lo que dice Homero fue revelado en Twitter en 2020 gracias a que Josh Weinstein, un escritor de la serie que empezó a trabajar en ella en 1992, respondió dudas de los usuarios sobre chistes o frases que no entendieron o escucharon mal en ‘Los Simpson’.



Tras resolver algunas dudas, un usuario llamado @RexMottram1 señaló que la frase de Homero con la tolla siempre pensó que era un simple chiste, pero en verdad es una referencia a la gente que sale de la ducha con una toalla en la cabeza.

“Siempre pensé que aquí solo era Homero simplemente siendo gracioso. Pero hace un año descubrí que aparentemente está imitando a las personas con cabello largo que usan una toalla sobre sus orejas”.



De esta forma Homero en verdad contesta así para aparentar que contestó el teléfono al salir del baño, pero como es

alguien con cabello largo la toalla en su cabeza cubre su oreja y no lo permite escuchar bien.

El guionista Josh Weinstein respondió que nunca había pensado en eso, pero la explicación tiene mucho sentido. En muchos capítulos de la serie se ha mostrado que Homero desea no ser calvo e incluso cuando se le señala su falta de cabello entra en negación.

Por otro lado, diferentes usuarios dijeron que Homero en realidad pide que la otra persona hable más alto en el teléfono y dice que tiene una toalla es porque si intenta cubrir su otro oído con la mano para escuchar mejor la toalla se le caería y quedaría desnudo.



Para Weinstein, estas diferentes interpretaciones del significado de la frase y otros chistes de ‘Los Simpson’ es lo que hicieron al programa tan famoso y querido. De acuerdo con lo que le contó por Mensaje Directo a The A.V Club en diciembre de 2022, se dijo maravillado por cómo la serie animada resonaba con la gente y el que cada quien puede darle un significado diferente a lo que ve y escucha.

“Lo que es sorprendente es darme cuenta de que algunos de esos chistes y frases han estado viviendo en nuestras cabezas de manera totalmente diferente. Incluso hay un chiste que me encanta desde hace 25 años y que recién anoche me di cuenta de que tal vez no lo estaba apreciando correctamente. Y eso me encanta, es como descubrir chistes ocultos, algo por lo que el programa es famoso”.