Los Oscar se disculpan 50 años después con actriz indígena: la abuchearon en el escenario

Uno de los momentos más incómodos en la historia de los Oscar ocurrió hace 50 años, en lo que fue el primer discurso político en la ceremonia.

En 1973 la actriz indígena Sacheen Littlefeather, de 26 años, iba recibir el premio de Mejor Actor a nombre de Marlon Brando por ‘El Padrino’, pero en un acuerdo con él, lo rechazó y se manifestó contra el trato de la industria a los nativos estadounidenses.

Vestida con un atuendo de los Apache: con piel de gamo con flecos, mocasines, pelo negro largo y adornos de plumas, la actriz se presentó en nombre de Brando y dio un muy breve discurso rechazando el premio.

El discurso de Sacheen Littlefeather fue abucheado en los Oscar



Esta primera declaración política fue abucheada por los presentes y la Academia interrumpió el discurso de Sacheen Littlefeather, quien también era activista y representante de las culturas indígenas apache y yaqui. Esto fue lo que dijo:

"Hola. Me llamo Sacheen Littlefeather. Soy apache y presidenta del Comité Nacional de Imagen Afirmativa de los Nativos Americanos. Represento a Marlon Brando esta noche y me ha pedido que les diga en un discurso muy largo, que no puedo compartir con ustedes en este momento debido al tiempo, pero que estaré encantada de compartir con la prensa después, que muy lamentablemente no puede aceptar este premio tan generoso. Y las razones para ello son el tratamiento de los indios americanos hoy en día por parte de la industria cinematográfica y en la televisión en las reposiciones de películas, y también con los recientes sucesos en Wounded Knee. Ruego en este momento que no me haya entrometido en esta velada y que en el futuro, nuestros corazones y nuestros entendimientos se encuentren con amor y generosidad. Gracias en nombre de Marlon Brando."



El evento de Wounded Knee que mencionó la actriz fue una ocupación ocurrida el 27 de febrero de 1973, cuando personas invadieron la reserva india de Pine Ridge por 71 días e incluso un miembro de la tribu Cherokee murió por un disparo.

Littlefeather le contó en 2020 a la BBC que después de su discurso tuvo que abandonar el escenario acompañada de guardias de seguridad y que el actor John Wayne se encontraba furioso con ella y buscaba sacarla él mismo.

Ahora, tras 50 años del incidente, la Academia publicó una carta en la que invita a la actriz a hablar en septiembre en el Museo de Cine y también se extiende una disculpa por lo ocurrido.

Los Oscar se disculpan 50 años después con actriz indígena



La carta, escrita el 18 de junio por el expresidente de la Academia, David Rubin, le pide a Sacheen Littlefeather perdón por lo que en 1973 tuvo que soportar tras manifestar el maltrato que la industria daba a los indígenas americanos.

"El maltrato que soportó debido a esta declaración fue inmerecido e injustificado. La carga emocional que ha tenido que sobrellevar y el precio que ha supuesto para su carrera en nuestra industria es irreparable. Durante demasiado tiempo no se ha reconocido el coraje que demostró. Por esto, le ofrecemos nuestras más profundas disculpas y nuestra sincera admiración”.



La actriz tomó con humor la disculpa tardía de la Academia, al decir que su pueblo es gente muy paciente. También a The Hollywood Reporter le comentó el 15 de agosto de 2022 que nunca pensó que llegaría el día en que le pidieran disculpas.

“Estaba paralizada. Nunca imaginé que viviría para ver el día en que estuviera escuchando esto, experimentando esto. Cuando estaba en el podio en 1973, estaba ahí yo sola”, dijo la actriz hoy de 75 años.