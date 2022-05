Todos los Avengers ya tienen reemplazo y no te diste cuenta: conoce a los nuevos héroes

Ya están planeadas las películas y series de Marvel que saldrán en 2022 y 2023. Con cada estreno se han ido presentando a nuevos personajes o retomado a los que ya conocíamos.

Sin embargo, es cada vez más notorio que los Avengers originales están quedando en el pasado. Muchos piensan que Marvel ya está reemplazándolos y en efecto, así es: conoce a los nuevos héroes.

She-Hulk como Hulk



Con el próximo estreno de la serie de Disney+ ‘She-Hulk’, se está abriendo paso a que este héroe le ceda cada vez más su lugar dentro del MCU. Y es que esta nueva heroína tendrá poderes similares a los de su primo, incluyendo el verde color que lo caracteriza.

Este relevo lo confirmó el propio Mark Ruffalo en una entrevista con Access Hollywood:

Tatiana Maslany es increíblemente legendaria como She-Hulk. Le estoy pasando la antorcha a ella. Sí, hay algunas escenas realmente buenas, divertidas, geniales, largas, largas entre el profesor y ella. Realmente nunca hemos visto a Hulk interactuar con la gente de la forma en que lo hace en esa serie. Será muy interesante.

Yelene Belova sustituye a Black Widow



Este es un reemplazo oficial, pues tras la muerte de Nathasha Romanov en ‘Avengers: Endgame’, su sitio en el equipo de héroes había quedado vacío. Sin embargo, en la película de ‘Black Widow’ se presentó al personaje de Yelena Belova, “hermana” de Natasha quien fue entrenada igual que ella.

Se espera que Yelena, quien es interpretada por Florence Pugh, tenga más participación en el MCU, aunque ya tuvo apariciones en la serie ‘Hawkeye’ y en la película de Black Widow.

Mighty Thor como reemplazo de Thor



En la próxima película de Marvel ‘Thor: Love and Thunder’ se podrá ver a Jane Foster en su evolución como Mighty Thor. Sin embargo, a pesar de que en los cómics esta versión femenina del Dios del Trueno reemplaza a Thor, el pasado 24 de mayo de 2022 el director de la película, Taika Waititi, dijo en una entrevista con Total Film que no cree que esto sea posible:

Creo que muchos fans van a asumir potencialmente, 'Oh, vale, esto es el paso de la antorcha'... No estoy al tanto de los planes que tiene Marvel para el futuro, pero no creo que sea el caso.

Sin embargo, esa es solo la opinión del director. Aún se desconoce cuáles sean los planes de Marvel para el futuro de Natalie Portman como Mighty Thor.

Kate Bishop en el lugar de Hawkeye



En efecto, los cómics indican que Kate Bishop es el reemplazo de Hawkeye luego de que él decide retirarse. A este nuevo personaje ya lo pudimos ver en la serie de Disney+ ‘Hawkeye’.

No solamente Kate Bishop es una gran arquera con mucha valentía, sino que ya ha peleado junto a su mentor y aprendido uno que otra lección por parte de él. Además, se ha ganado el cariño de muchos fans de Marvel.

Falcon como sustituto de Capitán América



Este relevo fue muy claro al final de ‘Avengers: Endgame’ pues es el propio Capitán América quien le da su escudo a Falcon como una señal para que continúe con su legado.

Esta estafeta se siguió explorando en la serie ‘Falcon y el soldado del invierno’ en donde Falcon explora las implicaciones de asumir el puesto. Se espera que se siga viendo esta evolución en futuras producciones.

War Machine, ¿reemplazo de Iron Man?



Si bien muchos han pensado que War Machine, también conocido como Rhodey, sería el relevo de Iron Man, la realidad es que no es así. Marvel ha confirmado que se hará una serie sobre ‘Ironheart’, personaje que en los cómics sustituye el legado de Tony Stark.